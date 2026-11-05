Jalen Williams, figura de Oklahoma City Thunder en la NBA, festejó el triunfo clásico de Goes ante Aguada

Juan Ignacio Ducasse tuvo una noche inolvidable. Con un triple a falta de apenas 0,8 segundos, el interno le dio a Goes una victoria clásica por 87-84 frente a Aguada en la Liga Uruguaya de Básquetbol, cortó una racha de cuatro años sin triunfos ante su tradicional rival y desató el festejo de los hinchas del Misionero. Pero la celebración también tuvo repercusión al otro lado del continente: Jalen Williams, figura de Oklahoma City Thunder en la NBA, se sumó al festejo del equipo uruguayo.

Williams dejó un sencillo “:)” como comentario en una publicación del medio Basquet Caliente en Instagram que mostraba el triple agónico de Ducasse. Un gesto breve, pero especial por la historia que une a los dos jugadores: compartieron equipo durante sus etapas universitarias en la Universidad de Santa Clara, en Estados Unidos, antes de que sus carreras tomaran caminos diferentes.

Hoy Williams es una de las figuras de Oklahoma City Thunder. Fue elegido para el Juego de las Estrellas de la NBA y formó parte del equipo que conquistó el campeonato en 2025. Ducasse, por su parte, regresó al básquetbol uruguayo y encontró en Goes un lugar para ser protagonista. Su lanzamiento en el cierre del clásico ante Aguada lo convirtió en el héroe de una victoria que el hincha Misionero esperaba desde octubre de 2022.

El comentario de Jalen Williamns al triple de Juan Ignacio Ducasse.

El partido tuvo un desenlace dramático. Goes había dominado buena parte del encuentro y llegó a sacar 14 puntos de ventaja, pero Aguada reaccionó y consiguió igualar el marcador en el último minuto. En la última posesión, Ducasse primero protagonizó una tapa defensiva y después recibió la pelota para convertir el triple que selló el 87-84 a falta de ocho décimas de segundo.

Así, el festejo que comenzó en el Palacio Peñarol también llegó hasta un viejo compañero de universidad que hoy brilla en la NBA. Williams, que actualmente se recupera de una dura lesión, no necesitó escribir demasiado para sumarse a la alegría de Ducasse: alcanzó con una sonrisa que seguro fue compartida.