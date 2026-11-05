Un gran equipo que desafió la lógica de la billetera: Goes festejó un clásico agónico tras cuatro años

Goes llegó al Palacio Peñarol sintiendo que estaba ante la chance de cortar una sequía clásica de cuatro años frente Aguada y lo consiguió en un partido que durará en la retina del hincha durante muchísimo tiempo.

El conjunto Misionero, que en el último tiempo bancó golpes, el descenso y un rival protagonista, demostró por qué llegaba mejor que su adversario, pese a que los presupuestos y planteles indicaran otra cosa.

Desde el minuto uno el equipo de Marcelo Signorelli impuso lo que mostró durante los tres primeros partidos del año, confirmó que aquel triunfo de visitante ante Nacional, no fue casualidad. Al de Plaza de las Misiones le tocaba demostrar ante su rival de todas las horas y pese a que la diferencia no fue justa con la supremacía que impuso en cancha, el agónico triple de Juan Ignacio Ducasse hará mucho más recordado el clásico de anoche, que el triunfo cómodo que parecía encaminar el Misionero durante el tercer cuarto.

Muchas veces, la virtud ofensiva comienza con el esfuerzo defensivo. Gracias a este contraataque, en el que Manuel Mayora llevó la pelota con seguridad y la pasó estupendamente, Juan Ignacio Ducasse se vistió de héroe para, a pie firme, y con fundamentos, rapidez y jerarquía,… pic.twitter.com/fQ93iJ0RYL — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 5, 2026

Signorelli demostró que a veces los buenos trabajos, los equipos, se imponen ante los presupuestos. Hoy vemos una versión mejorada de varios de sus jugadores. Manuel Mayora es de las figuras del torneo ayer, brilló en la generación con 17 puntos y seis asistencias. Xavier Cousté volvió a demostrar su poder de anotación. La elección de los extranjeros pareció ser otro acierto del entrenador que hoy le da al hincha Misionero material para ilusionarse con una campaña donde se olvide del descenso temprano y devuelva al equipo a unos playoffs de los que se mantiene alejado desde aquella derrota clásica de 2022.

Es que su equipo se entrega defensivamente, apela a un básquetbol moderno de mucho ritmo, gran cantidad de tiros de tres puntos y por ahora le da resultado.

Bandeja pasada de Manuel Mayora ante Jamil Wilson, en el clásico entre Aguada y Goes. Foto: Ignacio Sánchez.

Hoy Goes es de los animadores del torneo, el que más partidos ganó junto a Biguá y sobre todo se sacó una espina siempre complicada, la de un partido clásico que siempre marca un asterisco especial en el calendario y que entona el buen trabajo que viene haciendo el equipo.

Incidentes en la previa

En la previa al clásico se cruzaron hinchas de ambos equipos. No se respetó el cordón de seguridad, hubo corridas, pedradas y enfrentamientos, con un demorado accionar de la policía. En videos que circularon por redes sociales se observa que en las inmediaciones del Palacio Peñarol, parciales atravesaron los vallados que separaban los ingresos de ambas hinchadas.

Si bien es cierto que el Código de Penas cambió para esta temporada, los equipos no están exentos de una posible sanción, porque los incidentes se dieron menos de una hora antes del inicio del juego y dentro de los 1.000 metros reglamentarios al Palacio Peñarol.