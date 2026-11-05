Incidentes en la previa del clásico entre Aguada y Goes: corridas y pedradas en las afueras del Palacio

El clásico entre Aguada y Goes tuvo incidentes previo al inicio. No se respetó el cordón de seguridad, hubo corridas, pedradas y enfrentamientos, con un demorado accionar de la policía.

En las imágenes se puede observar como en las inmediaciones del Palacio Peñarol, parciales atravesaron los vallados que separaban los ingresos de ambas hinchadas.

Los hinchas se cruzaron prácticamente sin intervención de la policía, intercambiando golpes y pedradas durante un tiempo prolongado. Hubo golpes con astas de banderas e incluso se ve un hincha manipulando una valla.

También hay un video donde se observan hinchas intercambiar golpes de puño, resultando un hincha de Aguada gravemente herido por parciales de Goes, que se quedaron con su camiseta.

Si bien es cierto que el Código de Penas cambió para esta temporada, los equipos no están exentos de una posible sanción, porque los incidentes se dieron menos de una hora antes del inicio del juego y dentro de los mil metros reglamentarios al Palacio Peñarol.

Al haber prueba fílmica es un hecho de que la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) denunciará de oficio con sus neutrales, por lo que será tarea del Tribunal de Penas determinar responsabilidades, siendo importante establecer que parcialidad o si ambas no respetaron el protocolo de seguridad, invadiendo el sector de ingreso de hinchas rivales.

En cancha el partido comenzó con normalidad y por ahora tiene triunfo parcial de Goes, que dentro de la paridad impuso las condiciones y se fue liderando al entretiempo.