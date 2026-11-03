Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: sigue la quinta fecha con Defensor Sporting vs. Urunday y Malvín vs. Biguá

La Liga Uruguaya de Básquetbol inicia su quinta fecha con dos muy buenas propuestas. A partir de las 19:15 horas, Defensor Sporting recibe en el Estadio Óscar Magurno a Urunday Universitario, dos equipos que pregonan una alta intensidad. En el juego de fondo (21:30), Malvín va ante el líder, Biguá, en un partido que parece ser directo en la lucha por ingresar a la Liguilla.

Ambos partidos irán a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Defensor Sporting vs. Urunday Universitario

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

El partido comenzó parejo, de alto ritmo, goleo repartido y con ofensivas que no pararon el balón gracias a muchas sucesiones de pases.

La previa

Defensor Sporting viene de caer ante Biguá en un partido que supo tener el dominio pero que no pudo sostener. Los dirigidos por Gonzalo Brea tienen bajo la lupa a sus tres extranjeros que han tenido irregulares inicios. En cambio Urunday Universitario ha mostrado solidez en su juego y logró traducirlo a resultado al aplastar a Larrañaga, luego de que se le escaparan dos partidos increíbles ante Biguá y Hebraica Macabi. Por la lesión de AJ Pacher, que aún no ha podido debutar, jugará el brasileño Lucas Doria como reemplazo temporal. Arbitrarán Andrés Bartel, Diego Ortiz y Valentina Benítez.

Malvín vs. Biguá

ESTADÍSTICAS EN VIVO

En el Canil saldrá a escena el líder del torneo, Biguá, que tras ganarle de atrás a Hebraica Macabi, Urunday Universitario y Defensor Sporting; además de aplastar a Larrañaga, llegará a casa de Malvín a buscar estirar su racha positiva en base a un buen rendimiento en cancha. El Playero levantó en su última presentación ante el equipo Macabeo, al que le remontó 13 puntos en los últimos seis minutos luego de cambiar a dos de sus extranjeros. Los dirigidos por Pablo López tuvieron en Nate Barnes a su gran figura y con plantel completo se plantan como un equipo peligroso.