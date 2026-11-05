Aguada vs. Goes en vivo: un Palacio Peñarol colmado recibe el primer clásico de la temporada
Ambos llegan con un idéntico récord en la tabla. El partido de la histórica rivalidad se planta en la previa como uno de los más parejos desde que se vieron las caras en playoffs, en 2022.
Aguada y Goes juegan el primer clásico de la temporada de la Liga Uruguaya de Básquetbol a las 21:30 horas en el Palacio Peñarol, con el arbitraje de Julio Dutra, Vivian García y Christian Barreiro.
El clásico se podrá ver a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.
Primer tiempo
El arranque tuvo a Goes imponiendo un ritmo de juego elevado para tomar la primera ventaja. El Misionero mostró su intención de intentar ganarlo con tiros a distancia, tomando estos ante la primera ventaja en posesiones cortas.
La previa
Ambos llegan con el mismo récord, pero con una supremacía en el juego a favor de Goes, que arrastra tres triunfos consecutivos y contundentes ante Malvín, Nacional y Unión Atlética, donde el equipo mostró ritmo, altos porcentajes de afuera, una tripleta extranjera sólida y un Manuel Mayora que dio pasos adelante en la generación.
Mientras que Aguada viene de más a menos, pese a levantar ante un rival que lo exigió poco como Atenas. Dejó dudas en el triunfo ante Unión Atlética y en la sorpresiva caída ante Larrañaga. Sacando el debut ante Nacional, Jamil Wilson comenzó el torneo con baja producción y Davaunta Thomas tampoco logró mostrar lo que dejó en Capitol en 2021.
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