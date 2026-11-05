Aguada vs. Goes en vivo: un Palacio Peñarol colmado recibe el primer clásico de la temporada

Aguada y Goes juegan el primer clásico de la temporada de la Liga Uruguaya de Básquetbol a las 21:30 horas en el Palacio Peñarol, con el arbitraje de Julio Dutra, Vivian García y Christian Barreiro.

El clásico se podrá ver a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

El arranque tuvo a Goes imponiendo un ritmo de juego elevado para tomar la primera ventaja. El Misionero mostró su intención de intentar ganarlo con tiros a distancia, tomando estos ante la primera ventaja en posesiones cortas.

La previa

Ambos llegan con el mismo récord, pero con una supremacía en el juego a favor de Goes, que arrastra tres triunfos consecutivos y contundentes ante Malvín, Nacional y Unión Atlética, donde el equipo mostró ritmo, altos porcentajes de afuera, una tripleta extranjera sólida y un Manuel Mayora que dio pasos adelante en la generación.

Mientras que Aguada viene de más a menos, pese a levantar ante un rival que lo exigió poco como Atenas. Dejó dudas en el triunfo ante Unión Atlética y en la sorpresiva caída ante Larrañaga. Sacando el debut ante Nacional, Jamil Wilson comenzó el torneo con baja producción y Davaunta Thomas tampoco logró mostrar lo que dejó en Capitol en 2021.