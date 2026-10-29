Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la fecha 4 inicia con Biguá vs. Defensor Sporting y Goes vs. Unión Atlética

La Liga Uruguaya de Básquetbol inicia su cuarta fecha a partir de las 19:15 horas, cuando se enfrenten en un partidazo dos equipos que aún no conocen la derrota en el torneo. El líder Biguá, buscará sostener la punta ante un Defensor Sporting que ganó en su única presentación. En el juego de fondo (21:30) habrá un lindo cruce entre equipos populares, donde Goes, luego de dar el batacazo ante Nacional, buscará un punto que lo haga pensar en objetivos más ambiciosos y olvidarse rápido del descenso, al medirse ante un rival directo como Unión Atlética.

La fecha irá a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Biguá vs. Defensor Sporting

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

El Pato comenzó mejor, con alto ritmo, generando buenos tiros a distancia y aprovechando una racha de Dennis McKinney para tomar la primera diferencia.

La previa

Biguá llega tras remontarle a Urunday Universitario 16 puntos, estirando su invicto pese a iniciar el torneo con bajas, incluso la de Mathías Calfani. Enfrente tendrá a un Defensor Sporting de rendimientos individuales irregulares. Venció con contundencia a Goes por la LUB, mientras que en Liga Sudamericana de Básquetbol pecó de malos inicios y fue eliminado tras caer ante Paisas en la segunda fecha. Arbitrarán Gonzalo Salgueiro, Diego Ortiz y Martín Fernández.

Goes vs. Unión Atlética

ESTADÍSTICAS EN VIVO

En Plaza de las Misiones, Goes llega con un favoritísmo algo más marcado, luego de dar el batacazo frente a Nacional de visitante y aplastar a Malvín. El equipo de Marcelo Signorelli ha llegado rápido a un alto punto de intensidad y pregona elevar el ritmo. Tendrá enfrente a un azulgrana lleno de dudas, que rescató sobre el final el punto ante Larrañaga, compitió ante Aguada pero en un bajísimo partido ofensivo y viene de dejar una mala imagen en la derrota ante Atenas. Arbitrarán Andrés Bartel, Adrián Vázquez y Nicolás Revetria.