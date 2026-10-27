Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la fecha continúa con Urunday vs. Biguá y Larrañaga vs. Aguada

La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa su tercera fecha, en una jornada donde Biguá puede quedar como único puntero, con puntaje ideal. El Pato debe visitar a Urunday Universitario a partir de las 19:15 horas. A segunda hora (21:30), Aguada, que viene con pleno de triunfos, pero atrás en la tabla por quita de puntos, visita a un Larrañaga, que se encuentra en el fondo.

El partido que se jugará a las 21:30 horas irá a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Urunday Universitario vs. Biguá

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

El partido inició parejo, Urunday comenzó con movilidad en ofensiva, con Mateo Sarni como asistidor, mientras que el Pato hizo daño con Sebastián Ottonello en el poste bajo.

La previa

El partido más atractivo parece darse a primera hora en el Cr. Osvaldo Dohir, entre dos equipos que intentan elevar las posiciones y por lo tanto el score. El Estudioso, que sorprendió por como compitió ante Peñarol y Hebraica Macabi, llega sin triunfos pero con un optimista rendimiento, al levantar además el nivel de sus extranjeros en su segundo partido.

Biguá viene de aplastar a Larrañaga y en su estreno le remontó a Hebraica Macabi, pese a jugar con dos innominados en dicho debut. En el Pato han resaltado los rendimientos de Thiago Rodríguez y Álvaro Payovich, mientras que Donald Sims volvió a ser pieza importante.

Arbitrarán Julio Dutra, Adrián Vázquez y Agustín Ortiz.

Larrañaga vs. Aguada

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El favoritísmo aparece marcado en el Doña Natividad Rivera. Larrañaga viene de tener dificultades para competir en su visita a Biguá, pero venía de un buen rendimiento en su derrota ante Unión Atlética. El argentino, Carlos Buemo, levantó, pero bajó Darry Moore. Necesita levantar su eficiencia defensiva ante un rival con mucho potencial ofensivo.

Pero Aguada, más allá del ajustado triunfo ante Unión Atlética, no repitió los buenos valores de su campanazo en el Polideportivo del Gran Parque Central. El equipo se trancó ofensivamente, aunque viene con un optimista rendimiento de Agustín Da Costa en la anotación, una de las principales interrogantes que planteaba el equipo rojiverde.

Impartirán justicia Andrés Bartel, Aline García y Esteban Ribas.