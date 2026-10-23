Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Biguá vs. Larrañaga y Aguada vs. Unión Atlética en continuidad de la fecha 2

La Liga Uruguaya de Básquetbol tiene su continuidad de la fecha 2 a partir de las 19:15 horas, cuando en Villa Biarritz, Biguá reciba a Larrañaga. A las 21:30 habrá una interesante propuesta entre Aguada y Unión Atlética.

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Biguá vs. Larrañaga

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El Pato se estrenó en el torneo con un trabajado triunfo de atrás ante Hebraica Macabi, mostró a Donald Sims en una gran versión y sumó un gran aporte de sus Sub 23, Thiago Rodríguez y Álvaro Payovich.

El Milrrayitas mostró una gran versión de Darry Moore, que cuenta con un abanico goleador bastante grande. Pero le faltó consistencia adelante, no pudo sostener sus números de afuera por la baja producción de Carlos Buemo y además Victor Andrade tuvo problemas con el toque final, pese a su correcto partido.

Arbitrarán Diego Ortiz, Carlos Romero y Valentina Benítez.

Aguada vs. Unión Atlética

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El partido parece mostrar la principal ventaja en el "4", donde la potencia y versatilidad de Jamil Wilson podrá ser decisiva frente a un equipo azulgrana que no posee un jugador de esas características para defenderlo.

Sí el equipo de Gonzalo Fernández tiene mucho material para desgastar a Santiago Vidal y adelante mostró ser un equipo interesante, con muchas manos para tirar y un Marcus Thomas que será el termómetro del equipo en la visita al Estadio Propio Aguatero.

Arbitrarán Julio Dutra, Martín Rial y Pablo Premazzi.