Defensor Sporting vs. Oberá en vivo por la Liga Sudamericana de Básquetbol: una final por clasificar a cuartos

Defensor Sporting se estrena en la Liga Sudamericana de Básquetbol a partir de las 17:10 horas, enfrentando en Río de Janeiro a Oberá, de Argentina, con el arbitraje de Julio Anaya (Panamá), Julirys Guzmán (Puerto Rico) y Nicolas Zivieri (Brasil).

El equipo Fusionado llega tras haber derrotado a Goes con comodidad en el torneo local, mientras que el equipo de Misiones, si bien posee un rodaje mayor, apenas cosechó un triunfo en cinco presentaciones, en la Liga Nacional, que cosechó precisamente la última fecha frente a San Lorenzo. El estadounidense Will Vorhees llega como el máximo anotador del equipo argentino con 12,2 puntos de promedio, seguido por el ex Malvín, Bruno Sansimoni, que anotó 10,4 por encuentro.

El partido será transmitido por el canal de YouTube de FIBA y Básquet Pass.

Recordar que pasan dos equipos por grupo a los cuartos de final, que se jugará en un formato de dos grupos, donde ya están instalados Boca Juniors y Brasília en la ruta del equipo de Gonzalo Brea, que ya se quedaron con los dos primeros puestos del Grupo C.

Considerando que Paisas, de Colombia, y Flamengo completan el Grupo D, para el Fusionado el punto parece impostergable si quiere estirar su racha de clasificaciones en el segundo torneo en importancia del continente. Recordar que en las últimas dos ediciones, el equipo de Punta Carretas logró alcanzar el Final Four.