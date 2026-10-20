El fixture de Nacional para los cuartos de la Liga Sudamericana de Básquetbol: día, hora y dónde ver cada partido

Nacional confirmó su hoja de ruta para disputar la fase de cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2026. El tricolor viajará al estado de São Paulo, Brasil, para afrontar un grupo exigente en busca de uno de los dos cupos disponibles para el codiciado Final Four. La sede de este cuadrangular será la ciudad de Mogi das Cruzes (San Paulo), donde el club local Mogi Basquete albergará la actividad.

El equipo que dirige Álvaro Ponce llega a esta instancia tras clasificar en un primer grupo que se jugó en Loja, Ecuador, cuando le ganó a Regatas de Argentina 106-96, a Corinthians 97-90 y perdió ya estando clasificado contra Jorge Guzmán de Ecuador 80-78.

Mogi pasó primero en el grupo A tras ganar los tres partidos e Independiente de Oliva fue segundo, compartían grupo con Olimpia Kings de Paraguay e Importadora Alvarado de Ecuador.

Calendario de partidos de Nacional

El fixture de Nacional en suelo paulista quedó conformado de la siguiente manera:

Viernes 30/10 - 17:10 HS: vs. Independiente (ARG)

vs. Sábado 31/10 - 16:10 HS: vs. Jorge Guzmán (ECU)

vs. Domingo 1/11 - 19:10 HS: vs. Mogi Basquete (BRA)

Todos los partidos son trasmitidos a través del YouTube de FIBA y Básquet Pass.

El formato y el otro lado del cuadro

El sistema de disputa establece que los dos mejores clasificados de este grupo avanzarán directamente al Final Four, instancia donde se definirá al campeón del certamen continental. Se disputará el 5 y 6 de noviembre, en sede de un equipo clasificado, con formato de una semifinal a un partido y la final.

Por otra parte, el otro cuadrangular de cuartos de final ya cuenta con la presencia confirmada de Boca Juniors (Argentina) y Brasília (Brasil). A ellos se les sumarán los dos clasificados provenientes del último grupo de la fase inicial (compuesto por Defensor Sporting, Flamengo, Paisas y Oberá Tenis Club).

Sporting, por su parte, comienza este viernes su grupo en Río de Janeiro. Debuta con Oberá de Argentina (17:10), el sábado va con Paisas de Colombia (17:10) y cierra domingo con Flamengo (20:10).