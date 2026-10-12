Nacional ya clasificó a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol gracias a un resultado ajeno

Nacional se clasificó a los cuartos de la Liga Sudamericana de Básquetbol, luego de que Corinthians le ganara a Regatas (79-63) en el partido que abrió la última fecha del Grupo B. El tricolor, que jugará a las 22:10 ante el local, Jorge Guzmán, de Ecuador, definirá esta noche quien lo acompaña a la próxima fase del certamen.

Si Nacional vence al equipo de Loja, será Corinthians quien avance a la siguiente instancia, de lo contrario serán los ecuatorianos quien superen la primera fase. El Bolso jugará los cuartos de final del 30 de octubre al 1° de noviembre en un segundo grupo donde uno de los cuatro será local.

El equipo uruguayo se suma Mogi, de Brasil, e Independiente de Oliva, de Argentina, que avanzaron desde el Grupo A. Los dos mejores de ese grupo pasan al Final Four que se jugará el 5 y 6 de noviembre, siendo anfitrión uno de los clasificados.

Es la cuarta temporada consecutiva que Nacional supera la primera fase del torneo continental que jugó (23-24 y 25-26 en Basketball Champions League Americas, Liga Sudamericana 2024 y 2026). El Bolso jugará entre el 30/10 y el 1/11 la siguiente fase en sede a definir.

Recordar que Defensor Sporting integra el Grupo D a jugarse en Río de Janeiro del 23 al 25 de octubre, junto a Oberá, de Argentina, Paisas, de Colombia, y Flamengo, de Brasil.

Hora y dónde ver Nacional vs. Jorge Guzmán por la Liga Sudamericana

El partido se jugará a las 22:10 y se podrá ver gratis a través del canal de YouTube de FIBA. También lo emite la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cómo se juega el torneo

La Liga Sudamericana está compuesta por cuatro grupos de cuatro equipos, con un anfitrión por serie. Los dos mejores avanzan a un segundo grupo, conformando dos series que componen los cuartos de final, donde nuevamente habrá dos locales, con sedes a licitar. Los dos primeros de estas segundas zonas jugarán el Final Four, que será organizada por uno de los semifinalistas. En esta instancia se jugarán semifinales y final a un partido.

Así sigue el torneo

DOMINGO 11

22:10 - Jorge Guzmán (Ecuador) vs. Nacional (Uruguay)

VIERNES 16

17:10 - Boca Juniors (Argentina) vs. Colegio Los Leones (Chile)

20:10 - Brasília (Brasil) vs. Deportivo San José (Paraguay)

SÁBADO 17

16:10 - Deportivo San José (Paraguay) vs. Boca Juniors (Argentina)

19:10 - Brasília (Brasil) vs. Colegio Los Leones (Chile)

DOMINGO 18

16:10 - Colegio Los Leones (Chile) vs. San José (Paraguay)

19:10 - Brasília (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

VIERNES 23

17:10 - Defensor Sporting (Uruguay) vs. Oberá (Argentina)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Paisas (Colombia)

SÁBADO 24

17:10 - Paisas (Colombia) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Oberá (Argentina)

DOMINGO 25

17:10 - Oberá (Argentina) vs. Paisas (Colombia)

20:10 - Flamengo (Brasil) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

