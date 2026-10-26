Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Basquetbol

Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Unión Atlética y Atenas disputan el primer partido de la jornada

Las Alas Negras se encuentran en la última posición con dos derrotas, mientras que la UA querrá poder sumar su segunda victoria en la temporada.

El País
El País
26/10/2026, 18:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El entrenamiento de Unión Atlética.
El entrenamiento de Unión Atlética.
Foto: @Club_UA.

Unión Atlética recibe a Atenas en su gimnasio, a partir de la hora 19:15, por la tercera fecha del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La UA intentará sumar su segunda victoria en la temporada, mientras que las Alas Negras aún no ganaron en la campaña.

Uruguay aplastó 12-0 a Montserrat en el Mundial Sub 15: cuatro triunfos consecutivos y clasificación como líder

A segunda hora se medirán Nacional frente a Goes en el Polideportivo del Gran Parque Central, a partir de la hora 21:00. Tanto el albo como el Misionero suman una victoria y una derrota en el certamen más importante del básquetbol uruguayo.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Liga Uruguaya de BásquetbolAtenasUnión AtléticaNacionalGoes
Te puede interesar