Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Unión Atlética y Atenas disputan el primer partido de la jornada
Las Alas Negras se encuentran en la última posición con dos derrotas, mientras que la UA querrá poder sumar su segunda victoria en la temporada.
Unión Atlética recibe a Atenas en su gimnasio, a partir de la hora 19:15, por la tercera fecha del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La UA intentará sumar su segunda victoria en la temporada, mientras que las Alas Negras aún no ganaron en la campaña.
A segunda hora se medirán Nacional frente a Goes en el Polideportivo del Gran Parque Central, a partir de la hora 21:00. Tanto el albo como el Misionero suman una victoria y una derrota en el certamen más importante del básquetbol uruguayo.
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