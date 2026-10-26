Peñarol vs. MC Torque por Copa AUF Uruguay: día, hora y dónde ver el partido que define el cuadro de octavos

Después de dos meses sin disputar partidos en su estadio, Peñarol volverá al Campeón del Siglo el próximo martes 27 de octubre, cuando reciba a Montevideo City Torque a las 19:30 por la Copa AUF Uruguay.

Este es el único partido pendiente por la Fase 2, a la espera de completar el cuadro, cuando ya hay 15 equipos que ya están en los octavos de final y que precisamente ya conocen los detalles de sus próximos rivales.

Como sucedió con el resto de la competencia, el encuentro se puede ver en vivo a través de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de Flow y DGO.

Se espera que ambos paren un equipo alternativo. El aurinegro tiene como prioridad la Liga AUF Uruguaya y continúa como líder de la Anual, mientras el equipo de Marcelo Méndez se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura. El ganador del enfrentamiento entre el Mirasol y el Ciudadano deberá visitar a Libertad de San Carlos.

El regreso de Peñarol a su estadio será posible luego de que se alcanzara un acuerdo que permitirá a los carboneros ejercer la localía en su escenario. La última presentación de Peñarol en el Campeón del Siglo fue el pasado 30 de agosto, cuando enfrentó a Nacional en el clásico, encuentro que terminó con graves incidentes y derivó en una sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Así se disputarán los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2026

Miércoles 28 de octubre

- Nacional (Florida) vs. Juventud de las Piedras

16:00

Estadio Campeones Olímpicos de Florida

- Porongos (Trinidad) vs. Deportivo Maldonado

20:30

Estadio Lavalleja de Trinidad

Jueves 29 de octubre

- Wanderers (Durazno) vs. Danubio

20:30

Estadio Landoni de Durazno

Miércoles 4 de noviembre

- Lito vs. Wanderers

15:00

Estadio a definir

- San Carlos vs. Boston River

18:00

Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado

- Ferro Carril (Salto) vs. Nacional

21:00

Estadio Artigas de Paysandú

Jueves 5 de noviembre

- Gladiador (Salto) vs. Liverpool

18:00

Estadio Artigas de Paysandú

- Libertad (San Carlos) vs. Peñarol o MC Torque

21:00

Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado