Copa AUF Uruguay: los octavos de final, que en su mayoría se jugarán en el interior, tienen día, hora y estadios
El sorteo determinó que Nacional tenga que enfrentar a Ferro Carril de Salto y que el ganador del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque se enfrente a Libertad de San Carlos.
La Copa AUF Uruguay 2026 entra en su recta final y de hecho a falta de que termine la Fase 2 profesional —a la que le resta un solo partido— terminarán de quedar definidas las 16 instituciones que seguirán en carrera y por ende buscarán quedarse con el título de la quinta edición de la competencia.
Mientras que Peñarol y Montevideo City Torque jugarán el próximo martes 27 de octubre en el Estadio Campeón del Siglo su partido pendiente por la Fase 2, hay 15 equipos que ya están en los octavos de final y que precisamente ya conocen los detalles de sus cruces.
La particularidad de estos partidos es que salvo el que enfrenta a Lito con Wanderers —que aun tiene que decidir su estadio— los siete cruces restantes se disputarán en el interior del país teniendo en cuenta que los equipos de OFI y amateurs tienen la prioridad de la localía.
Es por eso que uno de ellos será en Florida, dos serán en Maldonado, otros dos en Paysandú, uno en Flores y el otro en Durazno. A la espera de la resolución del restante que tiene como involucrado al único equipo del fútbol amateur de AUF que se metió en esta instancia.
Cabe recordar que los clasificados de la ruta profesional son Juventud de Las Piedras, Deportivo Maldonado, Danubio, Wanderers, Boston River, Nacional, Liverpool y Peñarol o Montevideo City Torque, mientras que desde la ruta amateur entraron Nacional de Florida, Porongos de Trinidad, Wanderers de Durazno, Lito, San Carlos, Ferro Carril de Salto, Gladiador de Salto y Libertad de San Carlos.
Así se disputarán los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2026
Miércoles 28 de octubre
- Nacional (Florida) vs. Juventud de las Piedras
16:00
Estadio Campeones Olímpicos de Florida
- Porongos (Trinidad) vs. Deportivo Maldonado
20:30
Estadio Lavalleja de Trinidad
Jueves 29 de octubre
- Wanderers (Durazno) vs. Danubio
20:30
Estadio Landoni de Durazno
Miércoles 4 de noviembre
- Lito vs. Wanderers
15:00
Estadio a definir
- San Carlos vs. Boston River
18:00
Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado
- Ferro Carril (Salto) vs. Nacional
21:00
Estadio Artigas de Paysandú
Jueves 5 de noviembre
- Gladiador (Salto) vs. Liverpool
18:00
Estadio Artigas de Paysandú
- Libertad (San Carlos) vs. Peñarol o MC Torque
21:00
Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado
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