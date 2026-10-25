City Torque vs. Cerro en vivo por el Clausura: el Ciudadano por seguir arriba y el Villero por la permanencia

Montevideo City Torque y Cerro se enfrentan este domingo (13:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Ciudadano buscará volver al triunfo en el campeonato local para seguir prendido en la pelea de arriba, mientras que el Villero afronta un partido importante para sumar en la tabla del descenso.

El equipo ciudadano llega ubicado en la tercera posición del Clausura, con 22 puntos en 11 partidos, a dos del líder Liverpool. Cerro, por su parte, suma 18 unidades y está sexto, por lo que una victoria le permitiría acercarse a los puestos de arriba y, al mismo tiempo, sumar puntos importantes en una tabla en la que cada resultado puede tener consecuencias para la permanencia.

Montevideo City Torque también tiene objetivos en la Tabla Anual. Con 57 puntos, está en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales, aunque necesita sostener su regularidad en el tramo final de la temporada. El equipo dirigido por Marcelo Méndez buscará recuperarse de la derrota 2-1 ante Albion por la fecha anterior del Clausura.

El Ciudadano viene, además, de disputar la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Tras caer 3-0 en la ida, ganó 2-0 en la revancha, aunque el resultado no le alcanzó para avanzar. La exigencia de esa serie internacional, con dos partidos en una semana, puede ser un factor a considerar para la conformación del equipo y la administración de los minutos.

Cerro, dirigido por Alejandro Cappuccio, llega después de empatar 1-1 ante Cerro Largo. El Villero había vencido 3-2 a Defensor Sporting en la fecha anterior a ese empate, un resultado que le permitió sumar en un partido exigente. Ahora intentará volver a puntuar frente a un rival que pelea por objetivos diferentes, pero que también necesita recuperar terreno en el torneo local.

En el último enfrentamiento entre ambos, en abril, igualaron 1-1. El historial reciente muestra una leve ventaja para Montevideo City Torque, que ganó tres de los últimos cinco cruces, con un empate y una victoria de Cerro. Sin embargo, el partido de este domingo presenta un contexto propio: el Ciudadano quiere seguir en la pelea por los puestos de arriba y el Villero necesita sumar para no complicarse en la recta final del campeonato.

Montevideo City Torque vs. Cerro: alineaciones confirmadas

Torneo: Clausura 2026, fecha 12

Día: Domingo 25 de octubre

Hora: 13:00

Estadio: Luis Franzini

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Diogo Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade

DT: Marcelo Méndez

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli, Jairo Amaro; Pablo Nongoy, Agustín Miranda, Cristian Barros; Brahian Alemán.

DT: Alejandro Cappuccio

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Piaggio

Cuarto árbitro: Eduardo Varela

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Richard Trinidad