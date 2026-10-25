Nacional vs. Liverpool por la fecha 12 del Torneo Clausura: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional afronta hoy otra “final” por el Torneo Clausura al recibir a Liverpool en el Gran Parque Central por la fecha 12. El partido se disputa desde las 19:30 horas y podrá verse en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

El equipo de Daniel Carreño encadena 13 partidos invicto desde su asunción y hoy pretende estirar su racha justo ante el líder, que tiene 24 puntos y le saca uno de ventaja.

Las entradas se agotaron con varios días de antelación y se espera un marco similar al del partido anterior contra Deportivo Maldonado, donde el tricolor se impuso 3-2 para convertirse en el único escolta.

Se prevé un duelo de estilos muy interesante considerando que ambos suelen jugar con línea de tres y apelan al juego ofensivo tratando de ser protagonistas, sin importar las circunstancias.

Los liderados por Jorge Fossati vienen de derrotar 1-0 a Peñarol en el Parque Viera con gol de Federico Martínez, el exjugador de Nacional, quien es el máximo goleador del negriazul en la temporada con 11 goles, seis de ellos anotados en el Clausura.

Jorge Fossati en el partido entre Liverpool y Albion por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Desde su arribo, el experimentado técnico tiene un 63% de eficacia en puntos tomando en cuenta que obtuvo 45 sobre 72 posibles.

Las dudas permanecen hasta último momento en relación a la conformación de la oncena del Bolso. El juvenil Luciano González y Tiziano Correa, quienes venían siendo indiscutidos, no habían podido practicar a la par de sus compañeros el viernes.

Luciano González celebrando uno de los goles de Nacional ante Deportivo Maldonado junto con Luciano Rodríguez. Foto. Estefanía Leal/Archivo El País.

Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación ayer completaron toda la práctica y ahora el técnico debe resolver si les mantiene el lugar u opta por los ingresos de Santiago Silva y Maxi Silvera, dos opciones firmes.

La otra disyuntiva es qué sucede en el carril izquierdo: si continúa Camilo Cándido desde el arranque o prefieren el regreso de Tomás Viera a la titularidad considerando que tiene un perfil más defensivo buscando contrarrestar el juego rival. El zaguero/lateral de 20 años viene de jugar 32 minutos contra el Depor y perdió su lugar contra Central Español a raíz de un estado febril. Pero está en óptimas condiciones y, de hecho, durante la semana lo han visto “muy bien” desde lo físico y técnico.

Nacional vs. Liverpool por la fecha 12 del Torneo Clausura: hora, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Alexis Martín Arias; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González/Santiago Silva, Tomás Viera/Camilo Cándido;Tiziano Correa/Maxi Silvera, Maximiliano Gómez.

DT: Daniel Carreño.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Laquidain, Santiago Strasorier, Agustín Cayetano; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez, Renzo Machado/Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Andrés Nievas y Héctor Bergalo.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García, Leodán González.

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19:30

TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.