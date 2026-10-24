Nacional aprobó en asamblea de socios el marco general del Máster Plan del Gran Parque Central: qué alcance tiene

Nacional aprobó en la Asamblea General Extraordinaria de este sábado la moción del Máster Plan del Gran Parque Central tras haber obtenido el 75% +1 de los votos, lo que configuró la mayoría especial requerida por estatuto. La instancia se desarrolló en el Polideportivo del GPC y contó con la participación de más de 1000 socios y socias habilitadas que superaban los cinco años de antigüedad. De acuerdo a lo que le informaron a Ovación, fue aprobada con un 85% de los votos afirmativos.

La instancia inició pasadas las 10:40 horas con la palabra de Ricardo Vairo, presidente de la institución tricolor, quien agradeció por la multitudinaria convocatoria y también por el contexto deportivo en el que se desarrolló la asamblea.

La aprobación no implica ningún tipo de iniciación de obra, sino que significa "aprobar el Máster Plan del Gran Parque Central como marco arquitectónico, estratégico, funcional y de desarrollo de largo plazo del estadio y de sus áreas asociadas, conforme al anteproyecto seleccionado luego del concurso y a las presentaciones realizadas ante la Comisión de Patrimonio y Obras, la Comisión Directiva y esta Asamblea", según figura en la propia moción de consenso que antes había sido votada por unanimidad en la comisión directiva tras un extenso proceso de intercambio.

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Con la participación de más de 1.000 socios, la Asamblea General Extraordinaria del Club Nacional de Football aprobó el proyecto del Gran Parque Central.



La jornada se desarrolló en un marco de respeto y… pic.twitter.com/ra7CYWennP — Nacional (@Nacional) October 24, 2026

En este sentido, el documento institucional añade: "La aprobación comprende el desarrollo por etapas de un marco e integración del Estadio con una arena multipropósito, Plaza del Hincha, estacionamientos y demás unidades de actividad deportiva, cultural, social, comercial, gastronómica, educativa y de servicios previstas en el proyecto, sujeto a su evaluación y a las condiciones de esta resolución".

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

También aclara que la aprobación "no constituye una obligación de construir todas las unidades ni fija de manera inmutable su dimensión, diseño o secuencia. Las unidades podrán adaptarse, postergarse o excluirse por razones técnicas, urbanísticas, comerciales o financieras fundadas, de acuerdo con el artículo octavo".

El segundo artículo de la moción ya aprobada se delimita el alcance de la autorización que dieron los socios: "Autorizar a la Comisión Directiva, con el apoyo de la Comisión de Patrimonio y Obras y de los asesores que aquella designe, a continuar los estudios, proyectos ejecutivos, permisos, evaluaciones técnicas, procesos competitivos, negociaciones no vinculantes con inversores, financiadores, operadores, inquilinos y demás actos preparatorios necesarios para estructurar el proyecto", inicia.

Y en este sentido profundiza: "Deberá priorizarse el desarrollo de las etapas que involucren directamente al estadio y su infraestructura necesaria, considerando los flujos, plazos e interdependencias técnicas y financieras. Esta prioridad no impedirá realizar obras habilitantes o desarrollar unidades complementarias cuando su contribución al Estadio o al conjunto se encuentre justificada y se respeten los fondos reservados del club".

A su vez, según consta en la documentación, en la primera etapa "se realizará un proyecto ejecutivo que como mínimo comprenderá el estadio de fútbol del Parque Central y la infraestructura necesaria para su desarrollo, con y sin techo". Al respecto, agrega que "a su vez, y como alternativa, se podrán realizar el o los proyectos ejecutivos de las otras unidades, o en su defecto, el pedido estimativo de costos de obra, a empresas de plaza reconocidas en grandes proyectos".

El propósito que se fijan con esta última acción es tener los costos de mercado para las distintas obras que proyectan y, en función de eso, hacer los respectivos análisis de sensibilidad "con menor nivel de incertidumbre".

En otro de los incisos se establece un vehículo jurídico y la separación patrimonial entre los ingresos genuinos del club y los que se destinarán al Máster Plan, que se estructurarán "a través de uno o más fideicomisos de administración y/o financieros de propósito específico, con patrimonio de afectación, contabilidad, cuentas bancarias, activos, obligaciones y flujos claramente identificados y separados de los del club".

Sobre la utilización de fondos de Nacional exclusivamente para el estadio, el artículo cuarto en su numeral cinco establece expresamente que "deberán administrarse en un fideicomiso independiente, con destino exclusivo al estadio y su infraestructura necesaria". Allí se aclara que "no podrán destinarse ni comprometerse como garantía para financiar, repagar o cubrir obligaciones de otras unidades" de negocio.

Máster Plan del Gran Parque Central: las condiciones previas al inicio de cada etapa

El render del masterplan del Gran Parque Central con hinchas en el Arena que pretenden instalar. Foto: cedida a Ovación.

El propio documento votado por los socios tricolores establece una serie de condiciones previas "al inicio material de las obras o cualquiera de sus etapas técnica o financieramente autónomas". ¿Cuáles son esos requisitos fijados en el artículo quinto? En primer lugar un proyecto ejecutivo con alcance definido, cronograma y presupuesto de inversión de la etapa, en segundo término la obtención de permisos, autorizaciones y habilitaciones exigibles para su comienzo.

Le siguen el modelo económico financiero actualizado con análisis de riesgos y sensibilidades para las etapas y validación de CPA Ferrere u otra firma independiente, el financiamiento o inversión suficiente para completar cada etapa, formalizado mediante compromisos vinculantes y con condiciones de desembolso verificables.

En quinto lugar está la realización de un procedimiento competitivo de contratación o licitación, con intervención de una Comisión de Licitaciones a constituirse, integrada por profesionales de reconocida idoneidad, probidad y trayectoria. En sexto lugar se establece la adjudicación de contratos principales, garantías de cumplimiento, seguros y mecanismos de cobertura de contingencias.

Por último, en el séptimo inciso se estipula un informe jurídico que confirme la compatibilidad de la estructura y los contratos con esta resolución, los Estatutos y la normativa aplicable.