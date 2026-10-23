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El País Ovación Fútbol

Nacional vota en asamblea la moción del Máster Plan del Gran Parque Central: día, hora, lugar y por qué importa

En la Asamblea General Extraordinaria Nacional someterá a consideración de los socios la propuesta que ya fue aprobada por unanimidad en la comisión directiva luego de varios intercambios.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
23/10/2026, 03:30
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Una anterior Asamblea General Extraordinaria de los socios de Nacional.
Una anterior Asamblea General Extraordinaria de los socios de Nacional.
Foto: @Nacional.

Nacional votará mañana la moción del Máster Plan del Gran Parque Central que ya fue aprobada por unanimidad en la comisión directiva tras varios intercambios. La Asamblea General Extraordinaria, de la que podrán participar sus socios, convoca el primer llamado para las 9:30 horas y el segundo para las 10:30 en el Polideportivo del Gran Parque Central.

El encargado de presidir la instancia será Raúl Giuria, secretario general del club, de acuerdo a lo que indica el estatuto. En lo que respecta al procedimiento que se implementará, está previsto que en primera instancia proyecten un video explicativo que servirá de apoyo para la posterior lectura de la moción, encabezada por Giuria.

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Él será el encargado de narrar lo que se resolvió en comisión directiva y fue votado por unanimidad. Luego el presidente Ricardo Vairo hará una exposición sobre el tema contando qué es lo que se votará, aclarando que no se somete a consideración ninguna iniciación de obra, entre otros aspectos que son relevantes.

Luego el propio Vairo y algunos representantes de la Comisión de Patrimonio y Obras, de CPA Ferrere y del grupo de arquitectos que fue seleccionado responderán las distintas inquietudes que puedan tener los socios tricolores.

Render del masterplan del Gran Parque Central.
Render del masterplan del Gran Parque Central.
Foto: cedida a Ovación.

Una vez que todos los oradores hayan tenido participación, llegará el momento de votar. Desde la interna del tricolor prevén que sea una de las asambleas “más numerosas que hubo” por la dimensión del proyecto y su alcance. “En esta asamblea vos lo que decís es: 'me gusta el proyecto'; ya para la próxima se traen los números y todo para decir: 'bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por la cancha, por el Parque, por los codos?”, dijeron.

Sobre la cantidad de posibles participantes, acotaron: “Va a ser una cifra importante. Este tema interesa, más allá de que lo que estamos votando es avanzar un poco más, pero después vamos a llamar a Asamblea de vuelta”.
La moción de consenso tuvo como principal cambio el establecimiento de una nueva Asamblea antes de comenzar cualquier tipo de obra, lo que les permitirá ratificar el rumbo con números actualizados en relación a la inversión a realizar, la prioridad y los plazos.

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