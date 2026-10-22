Nacional vs. Ferrocarril de Salto en el estadio Artigas de Paysandú por Copa AUF Uruguay: fecha y hora

Nacional se enfrentará ante Ferrocarril de Salto por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Si bien el tricolor ya tenía confirmado su rival, este jueves se conocieron los detalles en relación a la fecha y la hora del partido. Quedó fijado para el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Artigas de Paysandú.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, la Mesa Ejecutiva del torneo fijó este escenario debido a que el Estadio Ernesto Dickinson, el principal escenario deportivo de Salto, "no está habilitado para fútbol profesional", según trasladaron.

El estadio Artigas es el que suele utilizar Paysandú FC para competir como local en la Primera Divisional C y tiene capacidad para 15.000 espectadores, por lo que supera ampliamente el requisito de 5000 que tiene esta competencia.

Ferrocarril FC accedió al cuadro de eliminatorias de Copa AUF Uruguay por la ruta amateur, lo que les otorgó la localía en consonancia con el reglamento de la competición, que en este aspecto le da prioridad primero a los equipos de OFI y luego a los de la "C" y la "D".

En esta instancia de octavos de final si existe empate entre los equipos el clasificado se definirá por penales.

El Estadio Artigas de Paysandú fue reinaugurado en 2025: los detalles logísticos

Así se visualiza el estadio Artigas de Paysandú tras la reinauguración.

El pasado 1 de febrero del 2025 fue la reinauguración del estadio Artigas de Paysandú, que tiene capacidad para 15.000 espectadores. En esa reforma se le hizo un acceso nuevo y se modificó una parte de la Tribuna Oeste, que hacía 20 años estaba inhabilitada.

También se eliminó el túnel de acceso al césped, por lo que ahora cuenta con salidas directas desde los vestuarios hasta el nivel de cancha.

"La Tribuna Oeste funciona como una platea principal, donde se instalaron 1.600 butacas, más un palco de 240 butacas, más otro palco VIP. Después tiene 14 cabinas totalmente modernas y el espacio de filmación. También cuenta con cuatro vestuarios: dos con medidas Conmebol y dos con medidas AUF", detalló Guillermo Arias, secretario de Deportes de Paysandú, en una entrevista concedida a Ovación en abril del 2025.