Daniel Carreño sobre el penal reclamado en contra de Nacional: "Si era en la otra área todavía estoy en el Parque"

La victoria de Nacional por 3-2 frente a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central dejó una jugada polémica que continúa generando repercusiones. El equipo fernandino reclamó un penal por una acción de Sebastián Coates sobre Cristian Tabó en el segundo tiempo, pero el árbitro Mathias De Armas decidió dejar seguir el juego y desde el VAR no lo convocaron para revisar la incidencia.

Quien se refirió a la polémica fue el propio entrenador tricolor, Daniel Carreño, que reconoció que, después de observar las imágenes en reiteradas oportunidades, considera que debió sancionarse penal a favor de Deportivo Maldonado.

"La jugada vista tantas veces es penal, pero luego de vista tantas veces", expresó el director técnico en diálogo con el programa Último al Arco (Sport 890).

El entrenador fue más allá y dejó una particular reflexión sobre lo que podría haber sucedido si la misma incidencia se hubiera producido en el área contraria: "Si hubiera sido en la otra área, capaz que estoy en el Parque todavía", manifestó, haciendo referencia a los reclamos que habría generado una situación similar en perjuicio de Nacional.

La explicación de Daniel Carreño sobre la actuación del VAR

Más allá de reconocer que, desde su punto de vista, existió una infracción, Carreño intentó explicar los motivos por los que el árbitro no fue convocado a revisar la jugada en el monitor. "Entiendo lo que pasó entre los árbitros y la interpretación de la jugada", comenzó señalando el entrenador, quien hizo hincapié en la ubicación del juez principal y en la comunicación que pudo haber mantenido con los encargados del videoarbitraje.

"El árbitro estaba a dos metros de la jugada, vio muy claro el pie de Coates y les relató la jugada tal cual fue. La gente que estaba mirando en el VAR coincidió con ese relato y cuando hay una comunicación y hay acuerdo se termina la charla", explicó.

En ese sentido, Carreño planteó que la situación habría sido diferente si el árbitro no hubiera advertido el contacto entre los futbolistas. "Ahora, si el juez dice: 'Coates tocó la pelota, pero no pisó a nadie', ahí el VAR tiene la obligación de decirle: 'Pará, hay un pisotón, vení a verlo y fijate'", sostuvo.

Sin embargo, consideró que el árbitro pudo haber observado el contacto y, pese a ello, interpretado que no correspondía sancionar la pena máxima. "Él vio el pisotón, aparentemente, por lo que estaban diciendo los que estaban ahí cerca. Eso es lo que yo me imagino, por eso no fue al VAR, porque estaban viendo lo mismo e interpretaron que no era falta", agregó. De todas formas, el entrenador volvió a dejar clara su postura sobre la incidencia: "Ahora, visto lo que vi, para mí es penal".

La jugada por la que Deportivo Maldonado reclamó penal ante Nacional por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

La reflexión de Carreño sobre los árbitros en la definición del Campeonato Uruguayo

El entrenador de Nacional también se refirió al clima que rodea a los arbitrajes en las últimas fechas de la Liga AUF Uruguaya, cuando los equipos se juegan objetivos importantes y aumenta la tensión dentro del campo de juego.

"Es todo pesado. En las últimas fechas hay mucho nerviosismo; todos nos jugamos cosas importantes. Nosotros, a veces, los jugadores y los entrenadores no les hacemos fácil el trabajo también. Sin duda que molestamos el trabajo de ellos, sin duda", reconoció.

En esa línea, explicó que intenta transmitirles a sus futbolistas la importancia de evitar protestas innecesarias y concentrarse exclusivamente en el desarrollo del encuentro. "Hay mucha tensión y yo les pido a los jugadores que intenten no molestar al árbitro, tratar de jugar concentrados en nuestra tarea y no digo de ayudarlo en su tarea, pero, por lo menos, no incomodarlo", expresó.

Finalmente, Carreño hizo referencia a las dificultades que enfrentan los jueces en una etapa decisiva de la temporada, con varios equipos peleando por objetivos diferentes. "Los fines de año son bravos porque hay mucho nerviosismo y los equipos se juegan mucho", concluyó el entrenador tricolor.