Matonte arbitrará a Peñarol y Tejera el Nacional-Liverpool: todos los jueces de la fecha 12 del Clausura
La fecha comienza el viernes por la noche en el Centenario y culmina el domingo a última hora en el Gran Parque Central, con un partido decisivo por el Clausura.
La fecha 12 del Torneo Clausura ya tiene definidos sus árbitros para el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre. Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en el partido entre Juventud y Peñarol, mientras que Gustavo Tejera dirigirá el cruce entre Nacional y Liverpool, que cerrará la etapa el domingo.
La actividad comenzará el viernes 23 a las 20:00 horas, cuando Juventud reciba a Peñarol en el Estadio Centenario. El encuentro abrirá la fecha y contará con Matonte como juez principal.
El sábado 24 habrá cuatro partidos. La jornada comenzará a las 10:00 horas con Central Español frente a Albion en el Parque Palermo. A las 16:00, Defensor Sporting recibirá a Racing en el estadio Luis Franzini, en un encuentro que intercambió su día con el de Juventud y Peñarol para permitir que el conjunto pedrense dispute su partido en el Centenario.
El cierre del sábado será a las 19:30, cuando Deportivo Maldonado se enfrente a Danubio en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
El domingo 25 se disputarán los cuatro encuentros restantes. A las 10:00, Wanderers jugará ante Progreso en el Parque Viera, mientras que a las 13:00 Montevideo City Torque se medirá con Cerro en el Estadio Charrúa.
A las 16:00, Cerro Largo recibirá a Boston River en el Estadio Ubilla. El último partido de la etapa será a las 19:30, cuando Nacional enfrente a Liverpool en el Gran Parque Central, con Tejera como árbitro principal.
Todos los árbitros de la fecha 12 del Clausura
Juventud vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Centenario
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Pablo Llarena, Julián Pérez.
4º árbitro: Federico Modernell
VAR: Jonathan Fuentes, Javier Irazoqui.
Central Español vs. Albion
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Mathias Muniz, Carlos Rocca.
4º árbitro: Pablo Silveira
VAR: Daniel Rodríguez, Santiago Fernández.
Defensor Sporting vs. Racing
Hora: 16:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder.
4º árbitro: Kevin Fontes
VAR: Daniel Fedorczuk, Yimmy Álvarez.
Deportivo Maldonado vs. Danubio
Hora: 19:00
Estadio: Burgueño
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso, Ernesto Hartwig.
4º árbitro: Esteban Guerra
VAR: Leodan González, Marcelo Alonso.
Wanderers vs. Progreso
Hora: 10:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Matías De Armas
Asistentes: Martín Soppi, Heber Godoy.
4º árbitro: Felipe Vikonis
VAR: Andrés Cunha, Federico Modernell.
Montevideo City Torque vs. Cerro
Hora: 13:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Piaggio.
4º árbitro: Eduardo Varela
VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.
Cerro Largo vs. Boston River
Hora: 16:00
Estadio: Ubilla
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Nicolás Taran, Luis Lassaga.
4º árbitro: Rubén Umpiérrez
VAR: Diego Dunajec, Diego Riveiro.
Nacional vs. Liverpool
Hora: 19:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Andrés Nievas, Héctor Bergalo.
4º árbitro: Daniel Rodríguez
VAR: Antonio García, Leodan González.
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