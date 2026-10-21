Matonte arbitrará a Peñarol y Tejera el Nacional-Liverpool: todos los jueces de la fecha 12 del Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura ya tiene definidos sus árbitros para el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre. Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en el partido entre Juventud y Peñarol, mientras que Gustavo Tejera dirigirá el cruce entre Nacional y Liverpool, que cerrará la etapa el domingo.

La actividad comenzará el viernes 23 a las 20:00 horas, cuando Juventud reciba a Peñarol en el Estadio Centenario. El encuentro abrirá la fecha y contará con Matonte como juez principal.

El sábado 24 habrá cuatro partidos. La jornada comenzará a las 10:00 horas con Central Español frente a Albion en el Parque Palermo. A las 16:00, Defensor Sporting recibirá a Racing en el estadio Luis Franzini, en un encuentro que intercambió su día con el de Juventud y Peñarol para permitir que el conjunto pedrense dispute su partido en el Centenario.

El cierre del sábado será a las 19:30, cuando Deportivo Maldonado se enfrente a Danubio en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

El domingo 25 se disputarán los cuatro encuentros restantes. A las 10:00, Wanderers jugará ante Progreso en el Parque Viera, mientras que a las 13:00 Montevideo City Torque se medirá con Cerro en el Estadio Charrúa.

A las 16:00, Cerro Largo recibirá a Boston River en el Estadio Ubilla. El último partido de la etapa será a las 19:30, cuando Nacional enfrente a Liverpool en el Gran Parque Central, con Tejera como árbitro principal.

Andrés Matonte, el árbitro del partido entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central. Foto: Archivo El País

Todos los árbitros de la fecha 12 del Clausura

Juventud vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Centenario

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Pablo Llarena, Julián Pérez.

4º árbitro: Federico Modernell

VAR: Jonathan Fuentes, Javier Irazoqui.

Central Español vs. Albion

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Mathias Muniz, Carlos Rocca.

4º árbitro: Pablo Silveira

VAR: Daniel Rodríguez, Santiago Fernández.

Defensor Sporting vs. Racing

Hora: 16:00

Estadio: Franzini

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder.

4º árbitro: Kevin Fontes

VAR: Daniel Fedorczuk, Yimmy Álvarez.

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Hora: 19:00

Estadio: Burgueño

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Agustín Berisso, Ernesto Hartwig.

4º árbitro: Esteban Guerra

VAR: Leodan González, Marcelo Alonso.

Wanderers vs. Progreso

Hora: 10:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Matías De Armas

Asistentes: Martín Soppi, Heber Godoy.

4º árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Andrés Cunha, Federico Modernell.

Montevideo City Torque vs. Cerro

Hora: 13:00

Estadio: Charrúa

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Piaggio.

4º árbitro: Eduardo Varela

VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

Cerro Largo vs. Boston River

Hora: 16:00

Estadio: Ubilla

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Nicolás Taran, Luis Lassaga.

4º árbitro: Rubén Umpiérrez

VAR: Diego Dunajec, Diego Riveiro.

Nacional vs. Liverpool

Hora: 19:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Andrés Nievas, Héctor Bergalo.

4º árbitro: Daniel Rodríguez

VAR: Antonio García, Leodan González.