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El País Ovación Fútbol

Así se juega la fecha 12 del Clausura: Peñarol visita Las Piedras el sábado y Nacional recibe a Liverpool el domingo

Pese a la duda de dónde sería el juego entre Juventud y el Mirasol, el encuentro se fijará en el estadio pedrense y el tricolor jugará al siguiente día en el Gran Parque Central.

El País
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19/10/2026, 09:06
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Ruben Bentancourt y Sebastián Coates disputan la pelota en el partido entre Liverpool y Nacional.
Ruben Bentancourt y Sebastián Coates disputan la pelota en el partido entre Liverpool y Nacional.
Foto: Darwin Borrelli.

La fecha 12 del Torneo Clausura ya tiene programada su agenda de partidos para el fin de semana del 23 al 25 de octubre. La actividad comenzará el viernes a las 20:00, con el cruce entre Defensor Sporting y Racing en el Franzini.

El sábado 24 la jornada se abrirá a las 10:00 horas en el Parque Palermo con el encuentro entre Central Español y Albion. Más tarde, a las 16:00 horas, Juventud recibirá a Peñarol en el Parque Artigas. Pese a que se dudaba si se iba a jugar o no en Las Piedras, a la espera de qué sucedería con la visita del papa León XIV y su visita al Centenario, finalmente será en este escenario.

El cierre del día estará a cargo de Deportivo Maldonado y Danubio, quienes se enfrentarán a las 19:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño.

El domingo 25 la etapa completará cuatro partidos. La mañana arrancará a las 10:00 horas con Wanderers midiéndose ante Progreso en el Parque Viera. A las 13:00 horas, Montevideo City Torque jugará frente a Cerro en el Estadio Charrúa. Por la tarde, a las 16:00 horas, Cerro Largo chocará ante Boston River en el Ubilla, para dar paso al partido final de la fecha a las 19:30 horas entre Nacional y Liverpool en el Gran Parque Central.

Así se juega la fecha 12 del Clausura

Juventud celebra el gol con el que arrancó ganando ante Peñarol
Juventud celebra el gol con el que arrancó ganando ante Peñarol.
Foto: Estefanía Leal.

Viernes 23 de octubre

  • 20:00 hs | Defensor Sporting vs. Racing
    Estadio: Franzini

Sábado 24 de octubre

  • 10:00 hs | Central Español vs. Albion

    Estadio: Parque Palermo

  • 16:00 hs | Juventud vs. Peñarol

    Estadio: Parque Artigas

  • 19:30 hs | Deportivo Maldonado vs. Danubio

    Estadio: Domingo Burgueño

Domingo 25 de octubre

  • 10:00 hs | Wanderers vs. Progreso

    Estadio: Parque Viera

  • 13:00 hs | Montevideo City Torque vs. Cerro

    Estadio: Charrúa

  • 16:00 hs | Cerro Largo vs. Boston River

    Estadio: Ubilla

  • 19:30 hs | Nacional vs. Liverpool

    Estadio: Gran Parque Central

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