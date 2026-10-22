Nacional aceptó reunirse con el Municipio CH por un plan para evitar el vandalismo en plazas de La Blanqueada
Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, le trasladó una propuesta a la comisión directiva que incluye el financiamiento de las pintadas en tres espacios públicos del barrio.
La comisión directiva de Nacional aceptó reunirse con el Municipio CH de Montevideo con la mira puesta en evitar el vandalismo en las plazas públicas de La Blanqueada. Matilde Antía, alcaldesa de este municipio, propone financiar las pintadas en tres lugares del barrio: la Plaza Portugal, la que es conocida popularmente como la Plaza del Skey y la que se ubica detrás del liceo Dámaso.
De acuerdo a lo que informó El Espectador Deportes y confirmó Ovación, el objetivo que se fijan es que los propios hinchas tricolores puedan realizar pintadas "prolijas" que puedan lucirse en esos lugares públicos a los que suelen acudir miles de simpatizantes.
Con esta iniciativa, el Municipio CH busca resolver una problemática con la que convive hace años tomando en cuenta que en varias ocasiones pintó las plazas de gris y a los pocos días aparecieron otro tipo de pintadas.
En esta oportunidad pretenden que los hinchas de Nacional formen parte del proceso y que sus pintadas puedan lucirse a diario.
Aún no está definida la fecha en la que la directiva tricolor recibirá a la alcaldesa para tratar este tema en el orden del día y ver cómo proceder, pero está previsto que se fije en los próximos días.
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