Garayalde: el sello de Fossati en Liverpool y la previa a Nacional, cuya "levantada es más anímica que futbolística"

Nacido y criado en Liniers (Buenos Aires), el margen era poco. Desde los siete años vestir la camiseta de Vélez se volvió algo normal para Nicolás Garayalde (27). “Tuve la suerte de quedar en las mejores inferiores del país”, afirma el argentino que comenzó como delantero pero con el tiempo los entrenadores fueron retrasando su posición hasta afianzarse como volante. Su debut profesional tuvo el marco idílico y vertiginoso de una Copa Sudamericana en la pandemia frente a Deportivo Cali. “En aquel momento saltaba un caso e iban a buscar un juvenil, ese fui yo”. Sin embargo, tras afianzarse e integrar el plantel que compitió en la Copa Libertadores, una molesta lesión de tobillo frenó su progresión.

Nicolás Garayalde en Vélez. Foto: @nicogarayalde

"Fue una luxación en la que me pusieron unos arpones para sujetar el tendón. Cuando volví no me sentía bien; estuve un año entrenando y jugando, pero sabía que no estaba cómodo", confiesa. Una intervención a tiempo le cambió la forma de pisar y le devolvió la plenitud física para salir a préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata, a pedido de Marcelo Méndez.

El ahora jugador de Liverpool, que se reencontró con su ex DT y lo saludó con especial afecto previo a su enfrentamiento directo, no ahorró elogios hacia lo hecho por su excuerpo técnico al frente de Montevideo City Torque en el plano internacional. "Es muy sorprendente lo que hicieron. Se ve un equipo muy ordenado, al estilo de Marcelo, muy aguerrido. Se podía esperar por cómo trabaja, pero quizás sorprende porque sale de lo que serían los dos grandes de Uruguay, que generalmente son los que pisan más fuerte afuera. Es muy meritorio y espectacular".

Para Garayalde, este logro del equipo ciudadano confirma la evolución del medio local: "Es una clara señal de que los demás equipos están creciendo y están emparejando las cosas. Cada vez se va a ver más a otros clubes llegando a estas instancias". Lo que también lo hizo ver con buenos ojos el hecho de llegar a Uruguay. Tras culminar su etapa en el Lobo y sin sitio en Vélez, apareció la opción de cruzar el charco. "Llegó la propuesta de Liverpool y no hubo mucha duda. Era un equipo ordenado que venía de salir campeón, jugaba copas y mis compañeros uruguayos en Vélez me hablaban muy bien del club", aclara.

"A nivel público fue como bajar mil cambios. Se disfruta esa calma a veces, pero cuando te toca jugar a estadio lleno, como nos tocó los últimos partidos y como nos va a tocar el fin de semana, la verdad que se extraña esa atmósfera de los cantos y la hinchada. Veo una liga en crecimiento, con muy buenos jugadores; que otros equipos le den pelea a los tradicionales demuestra que las cosas se están emparejando".

La victoria ante Peñarol y el choque decisivo frente a Nacional

Leandro Umpiérrez defendido por Nicolás Garayalde, en el partido entre Liverpool y Peñarol por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Liverpool es prueba de este emparejamiento y justo afronta un calendario sándwich con los grandes. Vienen de vencer (y dominar) a Peñarol y el domingo visita a Nacional en el GPC. "En ningún momento dudamos de que podíamos someter a Peñarol, poner las reglas en el partido y tratar de dominarlo. Se vio un equipo muy intenso que en cancha sentía que estaba en una marcha más. Quizás no esperábamos que nos esperen tan atrás en la presión, pero tuvimos la paciencia para buscar las oportunidades sin desesperarnos. Era un triunfo que nos merecíamos".

"La levantada de Nacional es un poquito más anímica que futbolística"

Con la mira puesta en el próximo compromiso y consultado por el “renacer” de Nacional desde que asumió Daniel Carreño, expresó: "Es un partido especial porque estamos los dos ahí arriba. Creo que la levantada de Nacional es un poquito más anímica que futbolística. Tienen grandes jugadores de buen pie, pero como todos, tienen debilidades que tenemos que estudiar para aprovecharlas. ¿Si les podemos cortar la racha? Sí, obviamente. Nosotros podemos ganarle a cualquier equipo del fútbol uruguayo".

Su posición y la conexión con Lucas Acosta

“Si me preguntabas antes, capaz te decía que me gustaba jugar más de interior, pero hoy estoy disfrutando mucho jugar como única referencia en el medio, ahí de 5 o pivote. Jugar de 5 es lo que más me gusta".

Esa adaptabilidad y su entendimiento con sus compañeros de zona han sido claves para el funcionamiento del equipo. "En el mediocampo es fundamental estar bien coordinados porque por ahí se gesta el juego. Con el Gato Acosta nos entendemos muy bien; a él le gusta soltarse pero ayuda mucho en la recuperación. Sé que si salgo lejos me va a cubrir, y si él sale, su espalda va a estar cubierta. Los partidos te dan ese entendimiento", detalla.

La llegada de Jorge Fossati y un mito a derribar

Jorge Fossati, DT de Liverpool. Foto: Ignacio Sánchez.

A pesar de un inicio de temporada irregular para el equipo de Belvedere, la llegada de Jorge Fossati a la dirección técnica terminó de consolidar la propuesta del plantel. "Se notaba la calidad del plantel que teníamos, pero quizás no encajaban bien las ideas. Con la llegada de Jorge nos hicimos más fuertes desde lo defensivo y desde ahí empezamos a construir hacia adelante. Les dio la tranquilidad a los atacantes de que atrás iban a estar bien cubiertos” expresó y confirmó que “le gusta jugar con línea de tres, me siento muy cómodo".

Respecto a una de las particularidades del cuerpo técnico como entrenar en horarios vespertinos, Garayalde derriba mitos: "Lo de entrenar de tarde es más para simular las condiciones reales del partido. Si jugás de local o en césped sintético, buscamos entrenar ahí a esa hora para adaptarnos a las dimensiones y al entorno. Está todo fundamentado"

La adaptación a la localía en el Parque Viera

Otra de las particularidades con las que le tocó convivir al plantel negriazul durante esta temporada fue la imposibilidad de jugar en su escenario habitual, Belvedere, debido a la construcción de su nuevo estadio, teniendo que mudar su localía al Parque Viera. "Es algo que hablábamos con los chicos que ya estaban acá, porque Liverpool históricamente se hizo muy fuerte en Belvedere", señala Garayalde sobre el impacto del cambio de escenario.

Sin embargo, el volante remarca la evolución del equipo fuera de casa: "Sinceramente estamos hablando de cosas que no se pueden comprobar, pero capaz influye estar jugando en otro estadio. La verdad que últimamente venimos muy bien jugando en el Viera. Yo creo que el equipo se adaptó a las condiciones de la cancha; al principio nos costó un poco, pero hoy me parece que ya estamos adaptados y nos sentimos cómodos jugando ahí".

"Salir campeones"

A falta de pocas fechas para la definición del torneo, Garayalde no duda al señalar la meta principal del grupo: "Al depender de nosotros mismos y estar cerca del final, el objetivo es claro: salir campeones".