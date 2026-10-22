"Todo limpio": revelan el audio del VAR tras la polémica en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado

Este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer el audio del VAR tras la polémica generada en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por la undécima fecha del Torneo Clausura. Cuando corrían 51 minutos en el Gran Parque Central, Christian Tabó, atacante del Depor, recibió dentro del área y terminó cayendo al suelo tras la marca de Sebastián Coates y Francisco Calvo.

De inmediato, el entrenador Gabriel Di Noia reclamó con énfasis un posible penal, al igual que todo el banco de suplentes del equipo visitante. Sin embargo, el árbitro Mathías De Armas desestimó el reclamo. Después sancionó tiro libre por una falta posterior del juvenil Luciano González en las cercanías del área grande.

En el audio que se dio a conocer se detalla el análisis realizado por el equipo del VAR, que estaba encabezado por Jonathan Fuentes y Richard Trinidad. "No, no. Jugó el balón", fue la primera reacción del árbitro De Armas al visualizar la jugada desde la cancha.

Por su parte, al percibir la jugada con detenimiento Fuentes coincidió y dio sus argumentos: "Juega el balón Coates y después lo pisa. El otro jugador (Calvo) es un contacto pero mínimo", inició.

Y añadió en diálogo con sus compañeros del VAR: "Mirá, juega Coates el balón. Vamos a la (cámara) orbital: juega Coates el balón y después lo pisa accidentalmente".

En este sentido insistió: "Viene, juega Coates el balón y después accidentalmente lo pisa".

En última instancia le comunicó a De Armas lo que visualizó: "Todo limpio, Mati, juega el balón Coates y después accidentalmente lo termina pisando".

Las declaraciones de Daniel Carreño sobre la polémica jugada en el Nacional vs. Deportivo Maldonado

"La jugada vista tantas veces es penal, pero luego de vista tantas veces", dijo Daniel Carreño, director técnico de Nacional, en diálogo con el programa Último al Arco (Sport 890).

El entrenador fue más allá y dejó una reflexión sobre lo que podría haber sucedido si la misma incidencia se hubiera producido en el área contraria: "Si hubiera sido en la otra área, capaz que estoy en el Parque todavía", manifestó, haciendo referencia a los reclamos que habría generado una situación similar en perjuicio de Nacional.

Más allá de reconocer que, desde su punto de vista, existió una infracción, Carreño intentó explicar los motivos por los que el árbitro no fue convocado a revisar la jugada en el monitor. "Entiendo lo que pasó entre los árbitros y la interpretación de la jugada", comenzó señalando el entrenador, quien hizo hincapié en la ubicación del juez principal y en la comunicación que pudo haber mantenido con los encargados del videoarbitraje.

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en el partido ante Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

"El árbitro estaba a dos metros de la jugada, vio muy claro el pie de Coates y les relató la jugada tal cual fue. La gente que estaba mirando en el VAR coincidió con ese relato y cuando hay una comunicación y hay acuerdo se termina la charla", explicó.

En ese sentido, Carreño planteó que la situación habría sido diferente si el árbitro no hubiera advertido el contacto entre los futbolistas. "Ahora, si el juez dice: 'Coates tocó la pelota, pero no pisó a nadie', ahí el VAR tiene la obligación de decirle: 'Pará, hay un pisotón, vení a verlo y fijate'", sostuvo.

Sin embargo, consideró que el árbitro pudo haber observado el contacto y, pese a ello, interpretado que no correspondía sancionar la pena máxima. "Él vio el pisotón, aparentemente, por lo que estaban diciendo los que estaban ahí cerca. Eso es lo que yo me imagino, por eso no fue al VAR, porque estaban viendo lo mismo e interpretaron que no era falta", agregó. De todas formas, el entrenador volvió a dejar clara su postura sobre la incidencia: "Ahora, visto lo que vi, para mí es penal".