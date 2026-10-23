Los tres cambios que analiza Nacional para enfrentar a Liverpool en otra "final" por el Torneo Clausura

El Nacional de Daniel Carreño ya prepara otra final contra Liverpool con la mira puesta en arrebatarle la cima del Torneo Clausura. El partido está fijado para el próximo domingo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central, que agotará entradas otra vez tras superar los 20.000 tickets vendidos hasta ayer por la mañana.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el tricolor analiza realizar tres variantes para enfrentar al equipo que lidera Jorge Fossati.

Tomás Viera podría regresar al once inicial. El zaguero/lateral de 20 años fue titular por última vez en el partido clave contra Montevideo City Torque por la segunda fecha, donde anotó el 1-0 parcial de cabeza tras una asistencia de Gastón Martirena.

En caso de que el técnico confirme su ingreso en las próximas prácticas a desarrollar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, lo haría en reemplazo de Camilo Cándido, a quien justamente suplantó a los 55 minutos del cruce contra Deportivo Maldonado.

Desde la asunción de Carreño ha tenido un rol protagónico e incluso tras el regreso de Francisco Calvo de la selección de Costa Rica, estuvo cerca de ganarle la pulseada para ser titular, pero terminó quedando al margen de la convocatoria por un estado febril. Frente a Deportivo Maldonado volvió a dar garantías en defensa, pero también sabe proyectarse por el carril izquierdo, un sector clave para la idea que pregona el entrenador.

El segundo jugador que podría ingresar es Santiago Silva, quien habitualmente es alternativa, pero destaca por su rol en la contención. Una de las posibilidades es que reemplace a Lucas Rodríguez, quien acumula cuatro amarillas y, en caso de recibir otra, deberá cumplir un partido de suspensión automática. También podría dejar el equipo el juvenil Luciano González.

Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

La tercera modificación sería el ingreso de Maxi Silvera para conformar la dupla de ataque junto con Maxi Gómez. El 11 no es titular por el Clausura desde la visita a Cerro Largo por la octava fecha. Aquella vez compartió la ofensiva con Tiziano Correa mientras el sanducero Gómez aguardaba en el banco por estar en la etapa final de recuperación de un esguince. Esta vez Silvera le ganaría la pulseada a Correa para jugar junto con el “9”, que es el máximo goleador del equipo en la temporada con 21 goles.

El rendimiento de Maxi Silvera desde su llegada a Nacional

Maximiliano Silvera celebra su gol con la camiseta de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Desde que fue incorporado el 2 de enero Silvera ha tenido buenas y malas en el Bolso. De todas formas, hoy es el segundo máximo goleador de Nacional en el año con seis goles y dos asistencias en 34 partidos oficiales y un total de 1855 minutos en cancha.

Al poco tiempo de marcar su primer gol en el club sufrió un desgarro en el gemelo interno. Pudo regresar incluso antes del tiempo estipulado para este tipo de lesiones, pero se resintió e ingresó otra vez en sanidad.

Ya en el segundo semestre, acompañado por el regreso de Carreño, potenció su nivel e incluso tuvo una destacada actuación en el clásico de la cuarta fecha del Clausura, donde Nacional se impuso 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo. Le ha costado ganarse la titularidad ante un Correa que viene en ascenso, pero Carreño confía en que puede tener un rol preponderante contra Liverpool. No solo en términos de su eficacia goleadora, sino también por lo que le aporta al equipo desde el punto de vista táctico.

Los cinco jugadores de Nacional que llegan con cuatro amarillas

Silvera es otro de los futbolistas del Bolso que en la actualidad tiene cuatro amarillas en su haber. A la lista se le suman también otros referentes del plantel como Sebastián Coates, Francisco Calvo y Luciano Boggio, quien viene de anotar el tercer gol contra el Depor y ser una de las figuras del último partido disputado en el Gran Parque Central.

Cómo llega Liverpool a un partido clave ante Nacional por el Torneo Clausura

Jorge Fossati, DT de Liverpool. Foto: Ignacio Sánchez.

Enfrente estará un equipo de Fossati que es el único líder del Clausura con 21 puntos, uno más que el local. A nivel táctico será un duelo interesante considerando que ambos vienen implementando una línea de tres defensores, son muy verticales y tienen una columna vertebral definida. Viene de ganarle a Peñarol con gol de Federico Martínez, que lleva 11 en el año. Nicolás Garayalde y Lucas Acosta también son claves.