Los dos jugadores que probará Nacional este sábado para definir si juegan ante Liverpool por el Clausura

Nacional entrenó este viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la novedad de que Tiziano Correa y Luciano González participaron de forma diferenciada. En el caso del delantero, fue a raíz de un estado febril, según pudo saber Ovación con fuentes tricolores, aunque en el caso del volante juvenil no divulgaron detalles específicos.

Ambos hicieron una parte muy concreta de la práctica, pero Daniel Carreño no se quiere precipitar a tomar una decisión, por lo que evaluarán a ambos en el entrenamiento de este sábado para luego definir si pueden estar desde el arranque o no en el partido clave frente a Liverpool por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Luciano González celebrando con euforia uno de los goles de Nacional frente al Depor. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Está fijado para el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 19:30 horas en el Gran Parque Central y Gustavo Tejera será el encargado de liderar el equipo arbitral. Antonio García y Leodán González estarán en el VAR.

En el caso de que el 39 del tricolor no pueda jugar, Santiago Silva lo reemplazará en la oncena. Pero prefieren esperar unas horas para no apresurarse, sobre todo tomando en cuenta el desempeño que viene mostrando el volante de 18 años, quien asistió a Luciano Boggio para el 3-0 parcial contra Deportivo Maldonado.

También se había lucido en el Gran Parque Central contra Montevideo City Torque el día que Carreño sorprendió metiéndolo en la oncena. Por su influencia en la verticalidad que pretende el técnico, es considerado clave. Pero en caso de que no lo perciban bien optarán por Silva, que fue titular por última vez el 6 de setiembre en la igualdad 2-2 contra Juventud. Aquella vez compartió el mediocampo con Lucas Rodríguez y Luciano Boggio.

Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Si Correa no juega, Maxi Silvera -que no es titular por el Clausura desde la visita a Cerro Largo en el Ubilla por la octava fecha- volverá a conformar la dupla de ataque con Maxi Gómez.

De acuerdo a lo averiguado, incluso podría haber otra modificación en el once. Tomás Viera viene entrenando “muy bien” a lo largo de toda la semana y corre con chances de suplantar a Camilo Cándido. Por estas horas es una de las incógnitas que manejan. En principio Nacional volvería a jugar con línea de tres.

Tomás Viera festeja su gol. Foto: Estefanía Leal.

Cabe recordar que el polifuncional zaguero se había ganado la titularidad, e incluso el técnico estuvo a punto de mantenerle su lugar cuando Francisco Calvo regresó de la selección de Costa Rica justo antes de enfrentar a Central Español. Finalmente un estado febril lo sacó del partido, pero volvió a tener participación contra el Depor al entrar 32 minutos y cumplir con creces por la banda izquierda.

De esta manera, la probable oncena a la espera de la última práctica de la semana es la siguiente: Alexis Martín Arias; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González/Santiago Silva, Camilo Cándido/Tomás Viera; Tiziano Correa/Maxi Silvera, Maximiliano Gómez.

La eficacia del Liverpool de Jorge Fossati en los 23 partidos que lleva dirigidos

El Liverpool de Jorge Fossati arriba a este encuentro como el único líder del Torneo Clausura con 24 puntos, uno más que el tricolor. En la jornada anterior se impuso 1-0 contra Peñarol en el Parque Viera y fue muy superior desde el funcionamiento colectivo. En total disfruta de una seguidilla de cinco partidos invicto que incluyen tres victorias y dos empates. La última vez que cayó fue el 14 de setiembre contra Montevideo City Torque por la sexta fecha del Clausura. Será un duelo táctico interesante con dos equipos que tienen vocación ofensiva.