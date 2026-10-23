Nacional agotó entradas para recibir a Liverpool y colmará el Gran Parque Central por tercera vez al hilo

Nacional recibirá a Liverpool el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 19:30 horas en el Gran Parque Central por la fecha 12 del Torneo Clausura. El tricolor ya agotó todas las entradas disponibles y por tercera vez al hilo jugará con su estadio colmado un trámite que puede ser decisivo para sus aspiraciones.

Las anteriores ocasiones habían sido en la victoria 3-2 contra Deportivo Maldonado y el triunfo 2-0 frente a Montevideo City Torque.

El Bolso llega a este cruce frente al equipo de Jorge Fossati con 23 puntos y está segundo, a solo uno de su rival de turno, por lo que en caso de ganar se adueñaría de la cima.

Arrastra un invicto de 13 partidos desde la asunción de Daniel Carreño, con un saldo de 10 victorias y tres empates entre todas las competencias, y lo pondrá a prueba en una final anticipada por el último certamen corto del año.

El entrenador tricolor tiene un 85% de eficacia en puntos dado que obtuvo 33 de 39 posibles.

Los tres cambios que analiza Daniel Carreño en Nacional para recibir a Liverpool

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en pleno partido ante Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Tomás Viera podría regresar al once inicial. El zaguero/lateral de 20 años fue titular por última vez en el partido clave contra Montevideo City Torque por la segunda fecha, donde anotó el 1-0 parcial de cabeza tras una asistencia de Gastón Martirena.

En caso de que el técnico confirme su ingreso en las próximas prácticas a desarrollar en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, lo haría en reemplazo de Camilo Cándido, a quien justamente suplantó a los 55 minutos del cruce contra Deportivo Maldonado.

El segundo jugador que podría ingresar es Santiago Silva, quien habitualmente es alternativa, pero destaca por su rol en la contención. Una de las posibilidades es que reemplace a Lucas Rodríguez, quien acumula cuatro amarillas y, en caso de recibir otra, deberá cumplir un partido de suspensión automática. También podría dejar el equipo el juvenil Luciano González.

La tercera modificación sería el ingreso de Maxi Silvera para conformar la dupla de ataque junto con Maxi Gómez. El 11 no es titular por el Clausura desde la visita a Cerro Largo por la octava fecha. Aquella vez compartió la ofensiva con Tiziano Correa mientras el sanducero Gómez aguardaba en el banco por estar en la etapa final de recuperación de un esguince. Esta vez Silvera le ganaría la pulseada a Correa para jugar junto con el “9”, que es el máximo goleador del equipo en la temporada con 21 goles.