Del "fue histórica" a "muy importante": Britos, Perchman y Giuria analizaron la aprobación del Máster Plan del GPC

La Asamblea General Extraordinaria de socios de Nacional resolvió este sábado la aprobación del Máster Plan del Gran Parque Central como marco arquitectónico, estratégico y funcional de largo plazo, que involucra al menos a las próximas tres directivas. El 84,7% de los votos fueron afirmativos y, por tanto, se alcanzó la mayoría especial requerida tras la modificación en el estatuto.

Este paso no habilita ningún tipo de iniciación de obras, sino que implica el avance en la realización de estudios, proyectos ejecutivos, costos y alternativas de financiamiento. También certifica el blindaje del patrimonio del club a través de una serie de controles y procedimientos que habían sido pactados en comisión directiva con la mira en darle garantías al socio del tricolor y a la institución.

Una vez que avancen en las etapas mencionadas, se desarrollará una nueva asamblea para detallar la información vinculada a los costos, el modelo de negocio y el financiamiento del proyecto.

Una vez culminada la instancia de la que participaron más de 1000 socios y socias de Nacional, Flavio Perchman, vicepresidente del club, dialogó con Ovación sobre la importancia que le otorga a este acontecimiento: "Para mí es muy importante que haya salido la moción por unanimidad dentro de la directiva y que haya salido (en asamblea) con el porcentaje gigante después de la reforma de Estatutos que pedía más de un 75%, creo que son dos hechos muy importantes", inició.

Flavio Perchman mirando a la cámara de Ovación. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Y añadió: "En el caso nuestro fue muy importante porque era una de las principales plataformas de nuestra campaña electoral el ir por el Máster Plan, así que desde todo punto de vista para nosotros fue muy importante".

Por su parte, el tesorero Federico Britos dijo: "Lo marco como una asamblea histórica en la cual los socios aprobaron este Máster Plan que va a transformar al club, no tengo ninguna duda que es un antes y un después".

Federico Britos, dirigente de Nacional, durante la entrevista con Ovación. Foto: Darwin Borrelli.

En este sentido profundizó: "Creo que esta directiva, esta Comisión de Patrimonio y Obras y sobre todo los socios en esta asamblea demostramos que pensamos en grande, que pensamos en las próximas generaciones, y eso es lo que más orgullo me da porque en Nacional hay que pensar en grande, sí con los recaudos y el profesionalismo, pero pensar en grande, y hoy fue lo que pasó en esta asamblea: el socio de Nacional pensó en grande. Estoy muy contento por todo el laburo que se hizo hasta acá y el socio respaldó en grande".

En tanto, el secretario general Raúl Giuria, quien presidió la asamblea, afirmó al respecto: "Es un primer paso der un proyecto de largo aliento, que va a llevar varias directivas y va a tener muchas etapas. Se votó aprobar la moción e ir avanzando. Cuando estén los números hay que llamar a otra asamblea, viendo que cada cosa tenga sus garantías y que no toque la caja del club".