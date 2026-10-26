Uruguay aplastó 12-0 a Montserrat en el Mundial Sub 15: cuatro triunfos consecutivos y clasificación como líder

La selección uruguaya Sub 15 continúa dando que hablar en el Mundial de la categoría que se disputa en Azerbaiyán. El equipo conducido por Gustavo Bueno tuvo una jornada perfecta este lunes, con dos victorias que le permitieron finalizar la fase de grupos en la primera posición y avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

El resultado más destacado llegó frente a Montserrat, rival al que la Celeste superó por un contundente 12-0, en una exhibición ofensiva que confirmó el buen momento del combinado uruguayo.

Los goles de Uruguay fueron convertidos por Kevin Miguelez, Thiago Guimaraens y Tiziano García, quienes anotaron por duplicado, mientras que Bautista González, Lautaro Sosa, Luca Di Matteo, Joaquín Míguez, Bautista Casco e Ignacio Echeverría completaron la goleada.

Más temprano, el equipo de Gustavo Bueno había conseguido una trabajada victoria por 1-0 frente a Tanzania, gracias a un tanto de Luca Di Matteo. De esta manera, Uruguay cerró su participación en el Grupo X con cuatro triunfos consecutivos, después de un comienzo adverso en el certamen.

De la derrota en el debut a cuatro victorias consecutivas

El camino de Uruguay en el Mundial Sub 15 comenzó el sábado con una derrota por 1-0 frente a Moldavia. Sin embargo, la Celeste logró recuperarse rápidamente y encadenó una serie de resultados positivos que le permitieron quedarse con el primer lugar de su grupo.

El domingo, los dirigidos por Gustavo Bueno tuvieron una doble jornada que comenzó con una victoria por 3-1 ante Zambia. Los goles fueron convertidos por Luan Sosa, Thiago Guimaraens y Santiago Larrosa.

Horas después llegó el segundo festejo del día, esta vez frente a Comoras, al que Uruguay derrotó por 4-2. En ese encuentro sobresalió Santiago Larrosa, autor de tres goles, mientras que el capitán Joaquín Míguez completó el marcador.

La racha se extendió este lunes con los triunfos frente a Tanzania y Montserrat, que dejaron un balance de cuatro victorias, una derrota, 20 goles a favor y cuatro en contra en los cinco encuentros disputados.

Un Mundial Sub 15 con un formato diferente

La competencia que se desarrolla en Azerbaiyán tiene características particulares respecto a los torneos tradicionales de selecciones.

Se trata de la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub 15 de FIFA, que se disputa con equipos de ocho futbolistas y partidos de dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Otra de las novedades está relacionada con el sistema de competición. Una vez finalizada la fase inicial, las selecciones son distribuidas en seis categorías de rendimiento, de acuerdo con los resultados obtenidos.

Cada categoría tendrá su propio ganador, aunque únicamente el vencedor de la categoría A será reconocido como campeón del Mundial Sub 15.

Además, todos los participantes continuarán compitiendo hasta el viernes 30 de octubre, fecha prevista para el cierre del certamen.

Con la confianza en alza después de cuatro victorias consecutivas y una goleada de 12 tantos, Uruguay buscará mantener su buen rendimiento en la siguiente etapa de esta novedosa competencia internacional.