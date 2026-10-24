Mundial Sub 15: Uruguay debutó en el particular torneo con derrota ante Moldavia y volverá a jugar este domingo

El Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA comenzó en la madrugada uruguaya del sábado. El certamen que se lleva a cabo en Azerbaiyán tiene varias particularidades y entre ellas están que se disputa con 191 selecciones, que es un formato de 8 vs. 8 y que se juega con dos tiempos de 20 minutos.

En el marco del Grupo X del certamen, Uruguay hizo su estreno en la madrugada del sábado y terminó en derrota por 1-0 frente a Moldavia por el gol que anotó Tudor Brinza a los 35 minutos, es decir a cinco del cierre de la segunda parte teniendo en cuenta el novedoso formato.

Gustavo Bueno, el entrenador del plantel, escogió para el inicio del partido a Thiago Carballo en el arco y luego a Joaquín Miguez —que además fue el capitán—, Ignacio Echevarría, Bautista González, Bautista Casco, Thiago Guimaraens, Tiziano García y Santiago Larrosa. Además ingresaron Martín Sagasta, Luca Di Matteo, Kevin Miguelez y Santiago Mieres.

Este domingo, la Celeste volverá a presentarse y tendrá dos partidos porque enfrentará a Zambia (04:30) y luego a Comoras (11:30). Ambos partidos y todos los encuentros del certamen se podrán ver a través de la señal FIFA+ en la web y app de DAZN. El camino en la fase de grupos seguirá ante Tanzania (03:15) del lunes y finalizará ante Montserrat (10:00).

En lo que respecta a los otros resultados de la serie, Zambia venció 3-1 a Tanzania y por eso lidera una llave que tiene en el segundo puesto a Comoras que se impuso por 3-1 ante Montserrat y tercero a Moldavia —tras vencer a Uruguay por 1-0—.

En relación al resto de las participaciones sudamericanas Chile perdió 4-2 con España y Argentina 1-0 con Argelia. Brasil le ganó 8-0 a Guinea Bisau, Colombia goleó 6-1 a Esuatini, Venezuela le ganó 5-0 a Nueva Zelanda, Ecuador 1-0 a Cabo Verde, Paraguay 4-1 a Seychelles y Bolivia 2-0 a Gibraltar. Peru empató 2-2 con Bielorrusia.