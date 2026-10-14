Los 14 convocados de Uruguay para el Mundial Sub-15 de FIFA: un formato muy distinto y un entrenador debutante

La Celeste disputará en Azerbaiyán la primera edición de un certamen que reunirá a selecciones de todo el mundo, con partidos de ocho contra ocho, tiempos de 20 minutos y seis títulos en juego. Uruguay ya tiene a sus 14 representantes para la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputará del 24 al 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán. La convocatoria tiene como particularidad el debut de Gustavo Bueno como entrenador en selecciones uruguayas, acompañado de Álvaro "Tata" González como ayudante, en un torneo que propone un formato muy diferente al de los mundiales juveniles tradicionales.

La competencia, que tendrá su edición inaugural en la rama masculina, fue diseñada por la FIFA con un objetivo central: ofrecerles a los futbolistas jóvenes más oportunidades de jugar, enfrentarse a rivales de distintos países y continuar su desarrollo. Para eso, el certamen tendrá reglas y una estructura particulares.

Ocho contra ocho y partidos de 40 minutos

En lugar de los tradicionales 11 jugadores por equipo, los encuentros se disputarán con ocho futbolistas por lado, en canchas de 68 por 47 metros y con arcos de tamaño reglamentario. Cada partido tendrá dos tiempos de 20 minutos y se permitirán sustituciones ilimitadas.

También habrá modificaciones en algunas reglas: los laterales se harán con el pie y el fuera de juego solo se sancionará a partir de una línea especial situada a 14 metros de la línea de gol. La intención es favorecer un juego dinámico, con más intervenciones de los jugadores y mayores oportunidades para desarrollar sus condiciones técnicas.

Cada selección podrá llevar 14 futbolistas y hasta seis integrantes del cuerpo técnico. Los jugadores habilitados deben haber nacido en 2011 o 2012.

Un Mundial con seis campeones

La estructura de la competición también se aparta de lo habitual. En una primera fase, las selecciones disputarán entre cuatro y cinco partidos en formato de liguilla, en grupos conformados para combinar diversidad geográfica y distintos niveles deportivos.

Los resultados determinarán la ubicación de cada equipo en una segunda etapa, dividida en seis niveles de rendimiento. Allí, las selecciones jugarán entre cuatro y cinco encuentros adicionales y seguirán compitiendo hasta la última jornada, independientemente de su posición en la fase inicial.

Por eso, el torneo tendrá seis ganadores, uno por cada nivel. Sin embargo, el campeón del nivel A será reconocido como el primer ganador de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.

La dimensión del acontecimiento también será inédita: la FIFA prevé casi 1.000 partidos durante seis jornadas, con hasta 20 encuentros disputándose simultáneamente. La mayoría tendrá lugar en el Complejo de Competición Hovsan, mientras que el partido inaugural y las finales de los distintos niveles se jugarán en el Baku Crystal Hall.

"Talento hay en todas partes, pero los jugadores jóvenes no siempre gozan de las mismas oportunidades de demostrar su valía en competiciones internacionales. Este torneo tiene como objetivo brindarles esa oportunidad", manifestó Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA.

Los 14 convocados y rivales de Uruguay para la Copa Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA

Arqueros: Thiago Carballo (Peñarol), Francisco Inciarte (Nacional).

Jugadores de campo: Luan Sosa (Montevideo City Torque), Ignacio Echevarría (Montevideo City Torque), Joaquín Míguez (Montevideo City Torque), Bautista González (Racing), Luca Di Matteo (Nacional), Santiago Mieres (Nacional), Martín Sagasta (Defensor Sporting), Tiziano García (Racing), Bautista Casco (Liverpool), Thiago Guimaraens (Nacional), Santiago Larrosa (Montevideo City Torque), Kevin Miguelez (Defensor Sporting).

Lista final de Gustavo Bueno para el Mundial 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟱 que se jugará en Azerbaiyán 📋 pic.twitter.com/XHGJEgp5cC — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 14, 2026

La Celeste integrará el Grupo X

La selección uruguaya debutará el sábado 24 de octubre a las 05:45 de Uruguay frente a Moldavia y al día siguiente tendrá dos partidos. Jugará 04:30 frente a Zambia y 11:15 ante Comoras.

El lunes 26 cerrará su participación en la fase de grupos jugando primero ante Tanzania a las 3:15 y luego midiéndose ante la selección de Montserrat desde las 10:00.