"Me manejo a mí manera": Forlán y su forma de conducir, el dilema del arco en Uruguay y el contratiempo de noviembre

"Yo soy yo y me manejo a mí forma”. Diego no quiere intentar emular a nadie, ni a Tabárez ni a su abuelo DT, ni a su padre. Tampoco al Forlán jugador. Aunque sí con los mismos valores. Eso lo tiene claro. Por eso responde de esta manera a cómo ha sido su manejo de grupo en la selección uruguaya, consultado por cuánto ha pesado en su llegada la parte anímica y la cercanía con el jugador que el propio Marcelo Bielsa había admitido no tener.

“Me manejo de forma profesional y como persona liderando un equipo como la selección uruguaya. No me focalizo en lo que pasó, obvio que te llega la información, pero en el día a día me manejo como me educaron a mí y lo que viví como jugador, teniendo ejemplos y entrenadores. Sencillo, sin mucho misterio. No hay que comparar lo que fue antes y lo que es ahora, sino disfrutar de estar al mando de la selección, con jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo”.

La conferencia de Forlán se vivió diferente, ni mejor ni peor. No escatimó en palabras ni respeto con cada periodista, al que mira a los ojos en todo momento. Tras 37 minutos de charla, en la que el entrenador dejó conceptos interesantes, se juntó a charlar con el Ruso Pérez en el estacionamiento detrás de la sala de conferencias.

Foto: Darwin Borrelli.

El dilema del arco y el "no" de Muslera

Una de las preocupaciones post Mundial, además de la falta de gol fue quién sucedería a Fernando Muslera en el arco. Si bien la pálida actuación de Uruguay y la crítica al rendimiento del arquero de 40 años decantaron el cierre de un vínculo histórico que no hizo justicia a su carrera, él no había expresado públicamente su retiro de la selección, hasta que ayer Forlán confirmó que se negó a regresar. “Hablé con Fernando, lo llamé por teléfono. Es un arquero que marcó historia (en la selección), fue un gran compañero y es un gran amigo. Para mí era importante saber en qué estaba porque si estaba en posibilidad de ser convocado lo iba a tener en cuenta. Pero él me dijo que no. Sabe que es un jugador que tiene poco tiempo para jugar porque no hay una competencia cercana, por lo que entendía que no era el momento y me agradeció el llamado”, confesó Cachavacha.

En cuanto a la búsqueda de su sucesor, teniendo en cuenta que Sergio Rochet y Franco Israel están lesionados, el DT analizó: “Es una situación sensible por la posición. Las puntas en el fútbol son importantes. El arco y los jugadores que hacen goles. Hemos visto equipos que no tienen posesión de pelota, pero hacen goles y defienden bien. El caso de Rochet parece que nuevamente recayó de la lesión y nuestra idea con la citación de los arqueros era ver a los tres (Mele, Fiermarín y Cardozo) de cara a futuro. Quedé conforme, son tres grandísimos arqueros”.

“En el caso de Santi (Mele) es más complejo porque no está jugando los minutos que necesita cualquier arquero. Pero quedamos conformes con su partido con Japón, sacando de lado el tercer gol que no fue un acierto, pero entiendo el momento ante Japón que nos hacen el gol en la hora, que no lo merecíamos, la situación, el chequeo del gol… ya el equipo quiso salir a buscar el empate; los otros dos goles fueron de fútbol”.

Similar a lo de Muslera, comentó el DT, fue el caso de Luis Suárez: “Fue como lo de Nando, Luis estaba entusiasmado, saben lo que él quiere a la selección, hablamos bastante seguido y después tuvimos esa charla, fue parecido a lo de Nando, porque de acá a la próxima Copa América (2028) entendía que no era su prioridad, venía un entrenador nuevo al Inter Miami como es el Kily González, viendo lo que se viene, era difícil para él empezar un nuevo proceso”.

Darwin y una enseñanza sobre el gol

Núñez llevaba dos años y tres meses sin anotar goles hasta el partido con Corea del Sur y aunque en la gira anotó dos más, el que cortó la racha desembocó en un genuino abrazo con Cachavacha que fue muy comentado. “Muy contento de que haya vuelto al gol. Le había dicho a Darwin que no se quedara con ese titular de ‘27 meses sin convertir’. Le comenté que yo viví una situación en el Manchester United cuando llegué y estuve seis meses sin marcar. En tiempo fue eso, pero en realidad fueron seis partidos. Le dije que sabía los goles que tenía y los que iba hacer: ‘No te vas a olvidar de hacer goles’. La charla fue por ahí”, recordó. Y añadió: “Sabía que iba a hacer otro, un delantero tiene una mala racha y tiene la oportunidad de hacer un gol, hace otro. Si queremos una selección peleando cosas precisamos de jugadores de esta jerarquía”.

El delantero del Diriyah de Arabia fue uno de los que destacó el trato de Cachavacha y la importancia de aprender de su trayectoria, y fue esto lo que el entrenador quiso inyectar a sus jugadores en el inicio de un nuevo ciclo: “Transmitirles lo que uno siente desde que llegué a la Sub 20 en el año 1999, que fue un privilegio vestir esta camiseta, al igual que hoy estar como DT, y agradecerles a ellos que venían de una competencia como el Mundial, habiendo tenido el resultado que tuvo y que querían estar. Eso habla muy bien de ellos”.

"Ojalá podamos, si Dios quiere, continuar”

En medio de las respuestas, Forlán remarcó la fecha del fin de su vínculo pero también dejó claro su deseo: “Nosotros estamos hasta marzo (mes en el que se harán las elecciones en la AUF), pero ojalá podamos, si Dios quiere, continuar”.

El contratiempo de noviembre

Diego Forlán y Jorge Giordano en la conferencia en el Complejo Celeste. Foto: Darwin Borrelli.

Tras el estreno de Diego Forlán en Uruguay con dos victorias y una derrota en la gira amistosa por Asia, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) planea lo que será la próxima y última fecha FIFA del 2026. Esta se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos partidos para cada selección pero AUF está contrarreloj ya que aún está en busca de sede y rival.

A partir del regreso de Cachavacha, mientras se enfoca en los trabajos con la Sub 20, se plantearon dos posibles escenarios para el cierre del año de Uruguay: por un lado, se estudió la chance de jugar los dos encuentros en territorio uruguayo, haciendo de local en Montevideo o en el interior del país, lo que llevaría a jugar con selecciones sudamericanas, algo similar a lo que hizo Argentina con Bolivia en esta última fecha de octubre-setiembre, aunque con la contrapartida de que se trata de rivales con los que se volverán a cruzar en las Eliminatorias para el Mundial 2030.

Sobre este tema, Forlán quitó importancia al lugar y sobrepuso el hecho de sumar minutos con sus jugadores. “La oportunidad de jugar acá no es sencilla. Hay que ver los estadios que están disponibles por el tema del Papa (que viene del 6 al 8 de noviembre a Uruguay). Habrá que ver tema rivales y si es en Uruguay bienvenido sea. Lo importante es que podamos jugar dos partidos”.

La otra opción, que fue adelantada por Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, el pasado 8 de octubre, tiene que ver con llevar los partidos a territorio europeo y ante una selección que Uruguay enfrentó en 2024. “Se está buscando la posibilidad de jugar algún partido en La Coruña contra la selección de País Vasco, aunque económicamente no sé si le sirve a AUF, en este momento no podemos perder plata. Estamos buscando si podemos juntar dos partidos en Europa podría ser viable”, explicó Manta el jueves por la noche en diálogo con De Fútbol Se Habla Así (DSports).

Sin embargo, según pudo saber Ovación con fuentes de AUF, al día de hoy no existen rivales concretos, lo cual es un problema porque la reserva de los futbolistas debe ser enviada a FIFA el 23 de octubre, 18 días antes de que comience la ventana.

