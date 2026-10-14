AUF y la Real Federación Española firmaron un acuerdo para el desarrollo del fútbol: en qué consiste la alianza

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alcanzaron un acuerdo de colaboración destinado a potenciar el desarrollo deportivo y la gestión institucional en ambos países. Según informó el máximo ente rector de nuestro fútbol, el convenio "se articulará a través de planes de trabajo anuales donde se fijarán las metas, los plazos y los recursos para cada proyecto".

A su vez, informó que la idea central del vínculo es "generar un intercambio fluido de conocimientos entre ambos equipos de gestión, aprovechando las fortalezas y la trayectoria de cada institución".

La firma del convenio contó con la presencia del presidente Ignacio Alonso, acompañado por la Directora Ejecutiva Victoria Díaz y el integrante del Comité Ejecutivo Eduardo Ache, mientras que por la federación española participó su presidente, Rafael Louzán.

La firma del convenio contó con la presencia del presidente Ignacio Alonso, mientras que por la federación española participó su presidente, Rafael Louzán. Foto: @AUFOficial.

El plan, según se detalló, abarca desde la capacitación de entrenadores y árbitros hasta el impulso directo al fútbol femenino y las categorías juveniles. Además, el trabajo conjunto alcanzará áreas estratégicas de la administración moderna, como la integridad deportiva, la planificación organizacional y el posicionamiento de ambas federaciones en el mapa internacional.

Uno de los aspectos más atractivos del acuerdo es la asistencia técnica directa en el terreno y el intercambio de profesionales de distintas áreas. Asimismo, se abre la puerta a la organización de partidos amistosos entre selecciones nacionales de diferentes categorías, lo que aportará un roce internacional de primer nivel.

La firma del convenio contó con la presencia del presidente Ignacio Alonso, mientras que por la federación española participó su presidente, Rafael Louzán. Foto: @AUFOficial.

"La AUF y la RFEF prevén el desarrollo de cursos, talleres y seminarios de capacitación especializados, acompañados por iniciativas destinadas a promover la inclusión e integración social mediante la práctica del deporte.

La colaboración tendrá una vigencia inicial de cuatro años y buscará facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las dos instituciones, con iniciativas orientadas tanto al desarrollo del fútbol como al fortalecimiento de sus respectivas estructuras de gestión", cierra el comunicado que AUF compartió este miércoles, un día después de la conferencia de Diego Forlán en el Complejo Celeste.