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El País Ovación Fútbol

Seguí en vivo la conferencia de Diego Forlán desde el Complejo Celeste tras la gira de la selección por Asia

Tras el estreno con dos victorias y una derrota en los amistosos de octubre-noviembre, el entrenador responderá preguntas a la prensa sobre cómo seguirá su mando al frente de la mayor y la Sub 20.

Sofía Berardi.
Sofía Berardi
13/10/2026, 12:49
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Diego Forlán, en su presentación como director técnico de la selección uruguaya.
Diego Forlán, en su presentación como director técnico de la selección uruguaya.
Foto: Estefanía Leal.

Tras el estreno con dos victorias y una derrota en la gira por Asia, el entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, brindará una conferencia de prensa en el anfiteatro del el Complejo Celeste, este martes desde las 13 horas.

Cachavacha estará al mando de la selección y la Sub 20 al menos hasta marzo. Con esta última retomó los trabajos días atrás y ya citó a 25 jugadores de cara al Campeonato Sudamericano Sub 20 con el fin de volver a la Copa del Mundo de dicha categoría, mientras que con la mayor volverá a tener actividad de fecha FIFA en noviembre, la cual se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos partidos para cada selección.

Seguí en vivo la conferencia

Este lunes, en la previa a la conferencia, el entrenador compartió un mensaje en redes sociales: "Muy feliz y agradecido por la oportunidad de vivir mi primera gira al frente de la selección uruguaya. Disfruté mucho de la convivencia, los entrenamientos, los partidos y, sobre todo, del compromiso de todos. Un lindo comienzo, con mucha ilusión por lo que viene. Gracias a todos y vamos por más!", expresó el mejor jugador de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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