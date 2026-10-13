Galatasaray vs. Barcelona en vivo por Champions: los Leones de Torreira reciben al Barça en el infierno turco

Barcelona visita este martes a Galatasaray desde las 16:00 horas de Uruguay (por ESPN y Disney+) en el RAMS Park de Estambul, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará su segunda victoria consecutiva en el torneo, mientras que el conjunto turco intentará sumar sus primeros puntos en la competición. El árbitro será el italiano Marco Guida.

El Barcelona llega con confianza después de golear 5-1 al Feyenoord en su debut europeo. Además, atraviesa un comienzo de temporada excepcional: ganó sus primeros partidos oficiales y pretende prolongar esa racha en una visita exigente. En su último compromiso por LaLiga, venció 3-0 al Getafe, resultado que confirmó su buen momento ofensivo.

Sin embargo, Flick tendrá bajas importantes. Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji no estarán disponibles para el encuentro, por lo que el entrenador deberá encontrar alternativas para mantener el funcionamiento de un equipo que ha mostrado una gran capacidad goleadora. Lamine Yamal será uno de los principales focos de atención: el juvenil ya suma 12 goles en la Champions League y está a uno del récord de Kylian Mbappé entre los futbolistas que marcaron antes de cumplir 20 años.

Galatasaray, por su parte, perdió 3-1 ante Sporting de Portugal en la primera fecha y necesita reaccionar ante su público. El equipo de Okan Buruk intentará aprovechar la intensidad de su estadio para complicar a un rival que suele asumir el protagonismo con la pelota. A pesar de la caída europea, los turcos cuentan con un dato alentador: perdieron apenas uno de sus últimos 11 partidos continentales como locales.

El enfrentamiento también tendrá un componente especial por İlkay Gündoğan, actual futbolista del Galatasaray, que jugó en el Barcelona durante la temporada 2023/24. El mediocampista alemán conoce el funcionamiento del club catalán y aportará experiencia en un duelo en el que los locales necesitan puntos para no quedar rezagados en la fase liga.

Estos equipos se enfrentaron diez veces en competiciones europeas: Barcelona ganó seis partidos, hubo tres empates y Galatasaray consiguió una victoria. El último cruce fue en los octavos de final de la Europa League 2021/22. Después de igualar sin goles en España, el Barça ganó 2-1 en Turquía, con Pedri como uno de los protagonistas.

Galatasaray vs. Barcelona: alineaciones probables

Hora: 16:00

Estadio: RAMS Park, Estambul

Competición: Champions League, segunda jornada de la fase liga.

Árbitro: Marco Guida (Italia)

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina; Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün; Victor Osimhen.

DT: Okan Buruk

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon; Gabriel Jesus.

DT: Hansi Flick