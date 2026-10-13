Las imágenes que compartió Giorgian de Arrascaeta de su muñeca tras la operación y cómo avanza su recuperación

Giorgian De Arrascaeta continúa con su recuperación luego de la fractura de muñeca izquierda que sufrió durante el amistoso entre Uruguay y Corea del Sur, disputado el pasado 28 de setiembre en Seúl, y en las últimas horas compartió imágenes que muestran cómo avanza su rehabilitación después de haber pasado por el quirófano.

El futbolista de 32 años utilizó sus redes sociales para mostrar parte del proceso que atraviesa y sorprendió a sus seguidores con una fotografía de su muñeca izquierda, en la que se puede observar una importante cicatriz con varios puntos de sutura producto de la intervención quirúrgica.

Además, el número 10 de Flamengo publicó un video en una historia de Instagram en el que se lo puede ver realizando trabajos de rehabilitación junto a un profesional, en una camilla ubicada en un espacio de entrenamiento. Las imágenes muestran al uruguayo trabajando sobre la movilidad de su brazo izquierdo, mientras continúa con el proceso de recuperación.

La lesión se produjo durante la victoria 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur, encuentro en el que De Arrascaeta había sido una de las figuras de la Celeste, con un gol y una asistencia.

Sin embargo, a los 77 minutos, el mediocampista resbaló mientras conducía la pelota y, al intentar amortiguar la caída, apoyó su mano izquierda contra el césped. Inmediatamente sintió un fuerte dolor y debió abandonar el campo de juego, siendo sustituido por Rodrigo Zalazar.

Los estudios médicos realizados posteriormente confirmaron una fractura en la muñeca izquierda, por lo que el futbolista debió regresar a Brasil para someterse a una intervención quirúrgica.

La operación de Giorgian De Arrascaeta y los plazos de recuperación

El pasado jueves 1° de octubre, Flamengo informó que De Arrascaeta había sido operado con éxito y sin complicaciones. La intervención estuvo a cargo de los médicos Roberto Feres, Edson Roderjan y Fernando Sassaki, jefe del Departamento Médico del club brasileño.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, el procedimiento duró poco más de una hora y consistió en colocar nuevamente el hueso en su posición, además de fijar una placa mediante tornillos para estabilizar la fractura.

Giorgian De Arrascaeta publicó imágenes de su recuperación Foto: Giorgian De Arrascaeta (Tiktok)

Si bien Flamengo no estableció oficialmente una fecha para su regreso a las canchas, las primeras estimaciones médicas indican que el período de recuperación podría extenderse entre seis y ocho semanas, dependiendo de la evolución del futbolista.

Mientras tanto, el uruguayo continúa trabajando bajo la supervisión de los profesionales del club y puede realizar determinados ejercicios físicos para mantener su condición mientras se recupera de la lesión.

Flamengo pierde a una de sus figuras para las semifinales de la Copa Libertadores

La lesión de De Arrascaeta llegó en uno de los momentos más importantes de la temporada para Flamengo, que se encuentra en plena disputa por los títulos del Brasileirao y la Copa Libertadores.

El equipo brasileño enfrentará este jueves 15 de octubre a Estudiantes de La Plata, en Argentina, por el partido de ida de las semifinales del máximo torneo continental, mientras que la revancha está prevista para el jueves 22 en el estadio Maracaná.

El conjunto carioca no podrá contar con el mediocampista uruguayo en ninguno de los dos encuentros, una ausencia especialmente significativa por la importancia que tiene De Arrascaeta en el funcionamiento ofensivo del equipo.

La muñeca izquierda de Giorgian De Arrascaeta Foto: Giorgian De Arrascaeta

El futbolista es una de las principales figuras del plantel y había sido protagonista en la campaña internacional del Mengao, que buscará superar al conjunto argentino para acceder a la final de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Por ahora, De Arrascaeta deberá seguir alentando desde afuera, mientras trabaja para regresar a las canchas en la recta final de una temporada en la que Flamengo todavía tiene objetivos importantes por delante.