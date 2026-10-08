Forlán regresó a Uruguay: "Es un plantel de grandísimas condiciones, hubiese estado bueno tenerlos de socios"

Diego Forlán llegó esta mañana a Uruguay tras lo que fue la gira de la selección por Asia. "Feliz, como dije al principio de mi primer conferencia, un placer estar al frente de la selección uruguaya, tanto en la Sub 20 como en la mayor, la convivencia y la gira fue espectacular", expresó el entrenador al regreso de la fecha FIFA en la que se estrenó con dos victorias y una derrota.

Acerca de la consulta de estrenarse casualmente en el mismo país donde eligió retirarse de la selección como jugador, el entrenador dio su parecer ante el micrófono de La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes): "Me lo dijeron en una entrevista, no lo había asociado antes, justo en japón que jugué dos años, a Corea fui bastante cuando jugábamos por la Champions de Asia y a India viajé bastante, fueron tres lugar donde estuve bastante", reconoció.

Respecto al video que publicó AUF y que se viralizó sobre Cachavacha pateando con ambas piernas y anotando dos golazos en una de las prácticas de Uruguay en Asia, Forlán admitió: "Cada uno tiene su estilo, su impronta... Obviamente que cuando estás ahí está el comentarios de ellos y cuando viene la hora de los remates quieren que te pongas a rematar, pero es más un espacio para ellos, cuando ya se terminó el entrenamiento a veces los arqueros te piden y aprovechamos para divertirnos un poco".

Nos había quedado sin publicar este vídeo de Corea del Sur… 💣 pic.twitter.com/pbyuSyavtx — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 2, 2026

Además, fue consultado sobre si le hubiese gustado tener alguno de los jugadores de hoy como socio de su época: "Es un plantel de grandísimas condiciones, cuando ves la calidad de cada uno de ellos hubiese estado bueno tenerlos de socios, yo también tuve compañeros espectaculares, muy contento y disfrutando en el rol que estoy ahora, intentaron siempre hacer un buen fútbol".

Por último, señaló que se quedó contento con la exigencia: "En general estoy conforme, en mi primera vez con ellos, la calidad de rivales que tuvimos", expresó.

Y sobre los aspectos adversos de la gira, se refirió a las lesiones: "El caso de Fede (Valverde) que no llegó, fue una lástima y nos hubiese encantado tener a Seba (Cáceres), a Satriano que pueda tener una oportunidad en la selección, la idea era utilizarlo, y la lesión de Giorgian fue un golpe para todos".

Cabe recordar que Federico Valverde sufrió un esguince de tobillo grado 3 antes de viajar a Asia en el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Sebastián Cáceres (lesión en la zona del pubis) y Martín Satriano (debido a una inflamación en la rodilla) se regresaron durante la estasdía en Asia y De Arrascaeta ya fue operado con éxito tras la fractura de muñeca que sufrió durante el partido ante Corea.

¿Cuál es el próximo paso de Forlán?

Uruguay cerró la gira de amistosos por Asia con una goleada ante India. Foto: @Uruguay.

La próxima fecha FIFA se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos partidos por selección. La Celeste intentará jugarlos en territorio uruguayo, haciendo de local en Montevideo o en el interior.

De cara a esta instancia, la reserva de 46 jugadores que anunció el entrenador antes de seleccionar 26 para viajar a Asia puede dar pistas de qué otras variantes probará de cara a la próxima ventana.