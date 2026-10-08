Diego Forlán, tras su pasaje por la selección uruguaya mayor, volvió a la Sub 20 y convocó a 25 futbolistas

Las ventanas de setiembre y octubre para los amistosos de la selección mayor de Uruguay llegaron a su fin, por lo que Diego Forlán, que dirigió interinamente a la Celeste, volvió a su rol original: comandar la Sub 20. Es por esto que Cachavacha entregó la lista de 25 jugadores convocados para seguir con los trabajos en el Complejo Celeste.

La mira del que fue el mejor jugador del Mundial 2010 en Sudáfrica con Uruguay está puesta en el año que viene, donde la Celeste juvenil deberá competir en el Campeonato Sudamericano Sub 20 con el fin de volver a la Copa del Mundo de dicha categoría.

Uruguay, que logró levantar la Copa del Mundo en Argentina 2023, no pudo acceder al Mundial 2025 tras el mal Sudamericano que realizó. Por eso Forlán junto a sus asistentes Santiago Espasandín y Diego Pérez trabajan para llegar de la mejor forma al próximo Campeonato Sudamericano y así conseguir el boleto al máximo torneo de selecciones juveniles.

Diego "Ruso" Pérez y Diego Forlán, cuerpo técnico de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

En ese sentido, y tras su vuelta al país luego de los que fueron los amistosos con la mayor ante Japón, Corea del Sur e India, Forlán ya piensa en el conjunto celeste juvenil y citó 25 jugadores para volver a los entrenamientos desde el lunes 12 al miércoles 14 de octubre en el Complejo Celeste.

Los convocados por Forlán fueron: Paulo Da Costa (Peñarol), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Emiliano Fleitas (Boston River), Ian Colina (River Plate), Francisco Sorondo (Defensor Sporting), Yury Oyarzo (Racing), Samuel Gallo (Racing), Nahuel López (Progreso), Santiago Ricca (Nacional), Fernando Formoso (Montevideo City Torque), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Ezequiel Amaro (Paysandú Fútbol Club), Facundo Álvez (Peñarol), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Valentino Würth (Montevideo City Torque), Valentín Rivera (Peñarol), Kevin Bitancourt (Albion), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Julio Daguer (Peñarol), Leandro Azurez (River Plate), Ahmed Njankouo (River Plate), Ignacio Fernández (Boston River), Brian Barboza (Peñarol), Pablo Alcoba (Albion).

Diego Forlán retoma los trabajos con la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬. Estos son los elegidos 📋 pic.twitter.com/Fx3N8EG9ug — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 8, 2026

“Es un plantel de grandísimas condiciones”

Darwin Núñez celebrando el 1-0 parcial de Uruguay ante India. Foto: @Uruguay en X.

Tras arribar esta mañana a Uruguay, Forlán habló sobre lo que sintió al dirigir al combinado mayor. “Feliz, como dije al principio de mi primer conferencia, un placer estar al frente de la selección uruguaya, tanto en la Sub 20 como en la mayor, la convivencia y la gira fue espectacular", expresó el entrenador al regreso de la fecha FIFA en la que se estrenó con dos victorias y una derrota en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

Además, fue consultado sobre si le hubiese gustado tener alguno de los jugadores de hoy como socio de su época: "Es un plantel de grandísimas condiciones, cuando ves la calidad de cada uno de ellos hubiese estado bueno tenerlos de socios, yo también tuve compañeros espectaculares, muy contento y disfrutando en el rol que estoy ahora. Los jugadores intentaron siempre hacer un buen fútbol".