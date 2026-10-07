La apuesta de Bielsa que respaldó Forlán: el camino de Maxi Araújo en la selección hasta ser un indiscutido

Hay jugadores que llegan a la selección y necesitan tiempo para encontrar su lugar. Otros, en cambio, parecen reconocerlo apenas pisan el Complejo Celeste y Maximiliano Araújo es de estos últimos. Desde aquella primera convocatoria de Marcelo Bielsa, en junio de 2023, hasta el doblete que marcó ayer en la goleada 6-1 sobre India, el extremo zurdo construyó un camino que lo llevó de ser una novedad a convertirse en uno de los futbolistas más confiables de la Celeste.

Su presente es una buena muestra de esa evolución. En una gira por Asia que significó el comienzo de la era de Diego Forlán al frente de la selección, Araújo terminó siendo protagonista en los tres partidos. Marcó el gol de Uruguay en la derrota 3-1 ante Japón, asistió uno de la goleada 4-1 sobre Corea del Sur y cerró la fecha FIFA con un doblete frente a India. Tres partidos, tres participaciones directas en goles y una sensación cada vez más instalada: el extremo izquierdo tiene dueño.

Forlán todavía está dando sus primeros pasos como entrenador de la selección absoluta, pero en sus primeras presentaciones mantuvo una de las certezas que dejó el ciclo Bielsa: Araújo es titular.

El futbolista lleva 34 partidos con la camiseta de Uruguay, con ocho goles y 11 asistencias. Su influencia también se trasladó al escenario más importante: en la Copa del Mundo 2026 disputó los tres partidos y participó directamente en tres goles, con dos tantos y una asistencia. Fue de los pocos que pudo destacarse de un discreto Uruguay en general.

Su historia con la Celeste comenzó antes. Bielsa lo incluyó en su primera convocatoria —en junio 2023, cuando Araújo aún defendía al Toluca de México— y su presentación no pudo ser más auspiciosa: asistencia en su debut absoluto (goleada 4-1 a Nicaragua) y días después su primer gol y otra asistencia en la victoria 2-0 sobre Cuba.

Maxi Araújo en su arribo a Cancún. Foto: Mateo Vázquez.

Tres meses después llegó su debut oficial, por Eliminatorias, y de titular (victoria 3-1 a Chile). Desde entonces, se ganó un lugar prácticamente permanente en el 11 y en cada convocatoria. Las ausencias fueron excepcionales, por alguna lesión eventual, y nunca llegó a perderse más de dos partidos seguidos de Uruguay.

Ese crecimiento en la selección también acompañó una evolución a nivel de clubes. Su rendimiento con la camiseta de Uruguay contribuyó a acelerar su salto al fútbol europeo. En agosto de 2024, el Sporting de Portugal pagó 17 millones de dólares por su pase, cifra récord porque entonces significó el fichaje más caro en la historia de la Liga MX. Dos años después, el club luso volvió a apostar por el uruguayo a largo plazo y renovó su vínculo hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros para blindarlo.

Araújo desembarcó en la Celeste con mucho para demostrar y en tres años se convirtió en una pieza clave. Con Bielsa se consolidó y Forlán, al menos en este comienzo, parece dispuesto a mantener esa confianza.

Los números lo respaldan: 19 incidencias directas en goles en 34 partidos, tres en sus tres partidos del Mundial y una gira por Asia en la que vuelve a reivindicar su jerarquía individual.

Con apenas 26 años y todavía un largo camino por recorrer en la selección, Maxi Araújo le supo aportar a la selección una solución en un sector de la cancha reservado para quienes tienen la habilidad para marcar la diferencia, y sus estadísticas son prueba de que tiene lo necesario.