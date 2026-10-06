Mirá todos los goles de la selección de Uruguay frente a India en el último partido amistoso de octubre

La selección de Uruguay, que dirige técnicamente Diego Forlán, cerró su participación en esta ventana de partidos amistosos en Asia con una contundente goleada ante India por 6-1.

El elenco que encabeza Cachavacha abrió el marcador en el minuto 12 por medio de un penal que ejecutó Darwin Núñez. El delantero del Diriyah Club de la Liga Profesional Saudí lo pateó muy bien para convertir su tercer gol en los últimos tres partidos.

🎯 ¡𝗗𝗔𝗥𝗪𝗜𝗡ⵑ Núñez cambió penal por gol y se abrió el score ante India. 📺 Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9k0ux y https://t.co/bYRAF5YS42 https://t.co/Ir2Mnuqj0J — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

Diez minutos más tarde el combinado asiático llegó al empate gracias a Anirudh Thapa en el minuto 22. Cuatro minutos más tarde el encuentro se detuvo por tormenta eléctrica.

Tras la reanudación, se vino un vendaval de Uruguay para dar pie a lo que fue la goleada en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, en la ciudad de Calcuta.

En ese sentido, llegaron los tantos de Maximiliano Araújo y de Rodrigo Zalazar, ambos compañeros del Sporting de Portugal. El primero del extremo por izquierda se dio en el minuto 28, mientras que el de Zalazar se concretó en el 53.

🔥 ¡𝗕𝗨𝗘𝗡𝗔, 𝗣𝗔𝗣𝗢ⵑ Gran jugada colectiva de Uruguay que definió Maxi Araújo vestido de nueve. 📺 Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9k0ux y https://t.co/bYRAF5YS42 https://t.co/eWdIN2c26K — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

🪄 𝙍𝙊𝘿𝙍𝙄𝙄𝙄 Remate contra el palo y golazo de Rodrigo Zalazar. 📺 Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu https://t.co/bxVzMcpJYM — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

No fue lo único de Araújo, ya que en el 59 anotó para convertir su segundo gol del partido y que significó el 4-1 parcial en la ciudad de Calcuta. De esta manera, el zurdo marcó tres goles en los últimos tres amistosos de la Celeste.

😏 𝐄𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 Maxi Araújo firma su doblete ante India. 📺 Partido en vivo por https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu https://t.co/1gW2rdHjri — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

Ya después llegaron Juan Manuel Sanabria (71) y Rodrigo Aguirre (86) que cerraron la goleada 6-1 de la Celeste sobre India. Por lo tanto, la selección uruguaya que dirige interinamente Forlán cerró su participación en esta ventana de amistosos en setiembre y octubre con dos victorias y una derrota.

Nahitan Nández con la selección de Uruguay en amistoso ante India. DIBYANGSHU SARKAR/AFP fotos

🎰 𝐄𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐭𝐞𝐫𝛊́𝐚 Juanma Sanabria suma el suyo a la goleada de Uruguay. 📺 https://t.co/uIFfn9k0ux y https://t.co/bYRAF5YS42 https://t.co/C30Z1pTev3 — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

🤯 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐡𝐢𝐜𝐢𝐬𝐭𝐞, 𝐁𝐮́𝐟𝐚𝐥𝐨ⵑ El golazo de Rodrigo Aguirre para el 1-6 de La Celeste. 📺 https://t.co/uIFfn9jsEZ y https://t.co/bYRAF5Ykeu https://t.co/feVbZxxLQd — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

Los partidos que disputó la Celeste de Diego Forlán

Diego Forlán dirigiendo a la selección de Uruguay. JUNG YEON-JE/AFP fotos

El interinato de Diego Forlán, que podría llegar a extender dependiendo de lo que suceda en las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol el año que viene, comenzó el jueves 24 de setiembre en la caída 3-1 frente a Japón.

Tras ese golpe, la Celeste volvió a la cancha para enfrentarse contra otra selección que disputó el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos como fue Corea del Sur. Eso se dio el pasado lunes donde el elenco que dirige Forlán se quedó con el triunfo por 3-1.

Este lunes tuvo su última prueba y fue al superar 6-1 a India, selección que se ubica en el puesto 137 en el ranking FIFA. De esta manera, llegó a su fin los amistosos de la selección uruguaya de Forlán con dos triunfos y una caída por su gira en Asia.