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El País Ovación Fútbol

Mirá todos los goles de la selección de Uruguay frente a India en el último partido amistoso de octubre

Los seis tantos del conjunto que dirige técnicamente Diego Forlán fueron de Darwin Núñez, Maximiliano Araújo en dos oportunidades, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Aguirre.

El País
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06/10/2026, 14:38
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Maxi Araújo celebra uno de sus goles de Uruguay ante India.
Maxi Araújo celebra uno de sus goles de Uruguay ante India.
Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay, que dirige técnicamente Diego Forlán, cerró su participación en esta ventana de partidos amistosos en Asia con una contundente goleada ante India por 6-1.

El elenco que encabeza Cachavacha abrió el marcador en el minuto 12 por medio de un penal que ejecutó Darwin Núñez. El delantero del Diriyah Club de la Liga Profesional Saudí lo pateó muy bien para convertir su tercer gol en los últimos tres partidos.

Diez minutos más tarde el combinado asiático llegó al empate gracias a Anirudh Thapa en el minuto 22. Cuatro minutos más tarde el encuentro se detuvo por tormenta eléctrica.

Tras la reanudación, se vino un vendaval de Uruguay para dar pie a lo que fue la goleada en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, en la ciudad de Calcuta.

En ese sentido, llegaron los tantos de Maximiliano Araújo y de Rodrigo Zalazar, ambos compañeros del Sporting de Portugal. El primero del extremo por izquierda se dio en el minuto 28, mientras que el de Zalazar se concretó en el 53.

No fue lo único de Araújo, ya que en el 59 anotó para convertir su segundo gol del partido y que significó el 4-1 parcial en la ciudad de Calcuta. De esta manera, el zurdo marcó tres goles en los últimos tres amistosos de la Celeste.

Ya después llegaron Juan Manuel Sanabria (71) y Rodrigo Aguirre (86) que cerraron la goleada 6-1 de la Celeste sobre India. Por lo tanto, la selección uruguaya que dirige interinamente Forlán cerró su participación en esta ventana de amistosos en setiembre y octubre con dos victorias y una derrota.

Nahitan Nández con la selección de Uruguay en amistoso ante India
Nahitan Nández con la selección de Uruguay en amistoso ante India.
DIBYANGSHU SARKAR/AFP fotos

Los partidos que disputó la Celeste de Diego Forlán

Diego Forlán dirigiendo a la selección de Uruguay
Diego Forlán dirigiendo a la selección de Uruguay.
JUNG YEON-JE/AFP fotos

El interinato de Diego Forlán, que podría llegar a extender dependiendo de lo que suceda en las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol el año que viene, comenzó el jueves 24 de setiembre en la caída 3-1 frente a Japón.

Tras ese golpe, la Celeste volvió a la cancha para enfrentarse contra otra selección que disputó el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos como fue Corea del Sur. Eso se dio el pasado lunes donde el elenco que dirige Forlán se quedó con el triunfo por 3-1.

Este lunes tuvo su última prueba y fue al superar 6-1 a India, selección que se ubica en el puesto 137 en el ranking FIFA. De esta manera, llegó a su fin los amistosos de la selección uruguaya de Forlán con dos triunfos y una caída por su gira en Asia.

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