Por qué se suspendió el partido entre India y Uruguay en Calcuta a mitad del primer tiempo

Darwin Núñez abrió la cuenta para Uruguay de penal, luego de un planchazo que recibió Federico Viñas adentro del área rival, pero India encontró el empate a los 22' de juego por medio de Thapa, quien aprovechó un rebote corto de Thiago Cardozo para definir y establecer el 1-1 parcial. Pero unos pocos minutos después del empate, el partido fue suspendido momentáneamente.

Cuando el reloj del árbitro marcaba 26 minutos de juego, hizo sonar su silbato para marcar el momento del coolin break, una pausa de hidratación que demoró más de lo esperado. Según comunicaron inmediatamente, el partido fue momentáneamente suspendido por tormenta eléctrica en las zonas aledañas al estadio.

Según la información que llega desde Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India, las autoridades establecieron una pausa de 30 minutos para que pase la tormenta. Una vez cumplida esa media hora, se evaluará la situación para definir si se reanuda, se continúa esperando unos minutos más o se suspende definitivamente el encuentro amistoso.

Partido momentáneamente suspendido por tormenta eléctrica 🌩️ — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 6, 2026

El tercer amistoso de la gira de Uruguay por Asia

La selección de Uruguay enfrenta este martes 6 de octubre a la selección de India en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre), en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

La era Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya comenzó con la derrota 3-1 ante Japón , pero cambió la imagen con la siguiente goleada 4-1 ante Corea del Sur . Hasta el momento, ya que el resultado ante los nipones no condijo con lo que fue el trámite del partido, se puede decir que el debut de Cachavacha como interino de la mayor ha sido regular aunque con esperanza de mejora, luego de los puntos altos que mostró en el segundo juego.

El rival de este martes, ubicado en el puesto 183 del ranking FIFA, venía de igualar 1-1 ante Panamá, pero poco pudo hacer ante Brasil, que se impuso por goleada 4-0 el sábado.

El 11 que eligió Forlán para enfrentar a India

La Celeste forma de la siguiente manera para enfrentar a India: Thiago Cardozo; Nahitan Nández, Santiago Mouriño, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez, Federico Viñas.

Tanto Thiago Cardozo como Santiago Mouriño y Emiliano Martínez, tuvieron su estreno con Diego Forlán como entrenador. Para el arquero fue su debut absoluto con la selección absoluta de Uruguay, ya que sí había hecho el proceso de selecciones juveniles.