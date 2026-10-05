Otra baja por sanidad en Uruguay: Martín Satriano fue librado por la selección a un día de jugar ante India

La selección de Uruguay jugará mañana martes su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia, en el marco de la fecha FIFA setiembre-octubre, será ante la selección de India y para este encuentro Diego Forlán contará con 21 de sus 26 convocados originales, ya que en las últimas horas se anunció la baja de Martín Satriano.

"El futbolista de Getafe cursa un proceso inflamatorio de rodilla. En coordinación con su club, regresará a España para continuar la evaluación", comunicó Uruguay sobre el delantero de 25 años, que no sumó minutos

El equipo Azulón regresa esta semana a los entrenamientos de cara al partido del sábado frente el Barcelona (13:30) por LaLiga y Bordalás deberá esperar para saber si cuenta o no con el atacante que no sumó minutos en esta gira con la Celeste.

Comunicado sobre Martín Satriano 📑 pic.twitter.com/1qcaI8XVEf — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 5, 2026

Este domingo AUF informó la baja de Mathías Olivera por una lesión en la ingle. De esta manera, Forlán cuenta ahora con 21 de los 26 convocados en el origen, ya que a los desafectados por lesiones, como Sebastián Cáceres y Giorgian de Arrascaeta, se sumó la baja de Brian Rodríguez por falta de hojas libres en su pasaporte.

Tras la derrota 3-1 ante Japón y la goleada a favor 4-1 sobre Corea del Sur, Forlán tendrá un tercer partido para ver a sus jugadores. El cruce ante India será desde las 10:30 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.