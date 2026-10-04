Selección: Mathías Olivera es baja para enfrentar a India tras sufrir una lesión muscular en un entrenamiento

La selección de Uruguay volverá a la cancha en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre) el próximo martes 6 de octubre ante la selección de India y para este encuentro Diego Forlán no contará con Mathías Olivera.

Según anunció AUF este domingo al mediodía, el lateral del Napoli sufrió una "lesión muscular de bajo grado" tras sentir una molestia en la zona de la ingle durante el entrenamiento del pasado viernes en Calcuta. Tras realizarse los estudios, se le constató la lesión y se decidió que el jugador sea liberado por la sanidad para que inicie la recuperación con su club en Italia.

Comunicado sobre Mathías Olivera 📑 pic.twitter.com/9uaE1ftG8e — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 4, 2026

Forlán cuenta ahora con 22 de los 26 convocados en el origen, ya que a los desafectados por lesiones, como Sebastián Cáceres y Giorgian de Arrascaeta, se sumó la baja de Brian Rodríguez por falta de hojas libres en su pasaporte.

Tras la derrota 3-1 ante Japón y la goleada a favor 4-1 sobre Corea del Sur, Forlán tendrá un tercer partido para ver a sus jugadores. El cruce ante India será desde las 10:30 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

