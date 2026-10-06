El 1x1 de Uruguay tras el final del primer tiempo ante India: del despliegue de Nández al vértigo de Araújo

La selección de Uruguay se impone 2-1 ante India al cabo del primer tiempo del tercer amistoso de la gira por Asia en el marco de la fecha FIFA. Darwin Núñez y Maxi Araújo anotaron para la Celeste, al tiempo que Anirudh Thapa descontó para los asiáticos. Mirá el uno por uno de cada futbolista uruguayo tras el final del primer tiempo en el el Estadio VYBK situado en Calcuta.

Thiago Cardozo

No fue exigido en demasía, pero falló al dar rebote en el primer remate de Thapa, quien luego anotó el 1-1 parcial. Antes el arquero de Belgrano descolgó un centro peligroso y también le otorgó un pase clave a Maxi Araújo que terminó en una situación de gol.

Nahitan Nández

Fue clave con sus proyecciones por derecha. En una de ellas, le cedió un pase filtrado a Federico Viñas, quien sufrió la falta que derivó en el penal para la Celeste.

Santiago Mouriño

Cumplió en un primer tiempo donde Uruguay padeció en el sector defensivo. Tras una mala entrega de Maxi Araújo hacia atrás, cortó justo a tiempo un remate que tenía destino de gol.

José María Giménez

No estuvo del todo preciso en la salida desde el fondo y, de hecho, le envió un pase comprometido a Maxi Araújo que terminó en ataque de India.

Joaquín Piquerez

No pudo pasar con frecuencia al ataque por el sector izquierdo y sufrió con asiduidad las incursiones del rival en velocidad. Lo mejor de su parte llegó en el cierre del primer tiempo con un centro peligroso para la llegada de Araújo de cabeza por el segundo palo.

Emiliano Martínez

Compartió el eje con Bentancur y cumplió desde la entrega y el recorrido.

Rodrigo Bentancur

Fue el volante más retrasado colocándose como tercer central en la salida de un equipo que no fue eficaz a la hora de juntar pases. De todas formas, en la reanudación del primer tramo colocó un pase filtrado exquisito para Nández, que se la dejó servida a Maxi Araújo para celebrar el 2-1 parcial.

Rodrigo Zalazar

Comenzó dubitativo por derecha, sin encontrar comodidad, pero se fue asentando con el transcurso de los minutos. A los 15 se asoció con Darwin Núñez y le cedió un buen pase a Maxi Araújo, que reventó el palo izquierdo con su remate de primera.

Maxi Araújo

Tuvo un arranque adverso con una mala entrega hacia atrás que derivó en la primera ofensiva de India, pero después mostró su calidad en ofensiva con un remate fuerte que dio en el palo. Luego no pudo definir con precisión tras una pelota larga de Thiago Cardozo que lo dejó de cara a gol.

En la reanudación del primer tiempo fue clave con su gol para volver a poner en ventaja a Uruguay después de la asistencia de Nández.

Darwin Núñez

Cuando entró en juego llegó lo mejor de Uruguay. No solo por su eficacia goleadora al anotar de penal el 1-0 parcial cuando corrían 12 minutos, sino porque cuando se recostó a la izquierda inquietó con su velocidad. En una de esas situaciones se asoció con Zalazar y luego llegó la advertencia de Araújo con su remate al palo.

A los 37' quedó mano a mano con el arquero tras un pase de Rodrigo Zalazar y no estuvo preciso para definir: intentó picarla y el arquero la sacó con la cabeza.

Federico Viñas

Aportó despliegue físico y fue clave a los 11 minutos al recibir el pase de Nahitan Nández, enganchar dentro del área y recibir la infracción que derivó en el penal para Uruguay.