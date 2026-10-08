Inició la era Forlán: jugadores con más y menos minutos en Asia y los que quedaron en el radar para la próxima fecha

Sin Federico Valverde, Manuel Ugarte y Sergio Rochet y teniendo la lesión de Giorgian de Arrascaeta que le privó sumar más minutos en la gira, las chances que le dio Diego Forlán a cada jugador en la gira por Asia denotan la columna vertebral del equipo. Al término de los tres primeros partidos del entrenador al mando de la selección mayor, Maximiliano Araújo lidera el listado con 264 minutos distribuidos en los tres partidos, seguido muy de cerca por Darwin Núñez (239’) y el capitán sin cinta Rodrigo Bentancur (232’), quienes también completaron tres presencias con un fuerte protagonismo en cancha.

Maximilano Araújo y Darwin Núñez celebran uno de los goles en India vs Uruguay. Foto: EFE.

En un segundo bloque de mayor rotación con tres partidos disputados aparecen uno al que Cachavacha regresó a la selección como Lucas Torreira (225’), Joaquín Piquerez (164’) y Rodrigo Zalazar (99’).

Por otro lado, entre quienes sumaron dos apariciones, sobresalen Mathías Olivera (180’) -el único de ese grupo en alcanzar los dos plenos completos de partidos- junto a Ronald Araujo, Federico Viñas y Brian Rodríguez (que no pudo ingresar a India por falta de espacio en su pasaporte), todos con 158 minutos.

El resto del plantel muestra una participación más específica o de recambio, que va desde los arqueros con un partido cada uno (Thiago Cardozo ante India, Santiago Mele ante Japón y Cristopher Fiermarín ante Corea del Sur). A la lista de los 90 minutos se suma Santiago Mouriño, le sigue Emiliano Martínez, que llegó directo al segundo partido tras el esguince de grado 3 que sufrió Valverde. La lista la cierran José María Giménez (el capitán jugó 86 minutos), Facundo Bernal (38’), Rodrigo Aguirre (31’) y Facundo Pellistri con apenas 32 minutos, un valor llamativo si se compara con los minutos que le daba Marcelo Bielsa. El actual extremo de Panathinaikos de Grecia tenía presencia casi perfecta bajo el mando del entrenador argentino hasta antes del Mundial, cuando sufrió un desgarro grave que le impidió estar a nivel.

Juan Rodríguez (Cagliari) con 26 minutos en su única presentación fue el de menor cantidad de minutos. Para él y para Thiago Cardozo significó el debut en la selección tras haber formado parte de los procesos juveniles.

Thiago Cardozo en la selección de Uruguay. Foto: Uruguay.

Sin minutos. Cachavacha utilizó 24 de sus 26 jugadores ya que hubo dos de ellos que fueron desafectados por lesión cuando ya habían viajado a Asia. A Sebastián Cáceres no lo utilizó ante Japón y en la previa al partido ante Corea se comunicó que el jugador del Celta de Vigo había sufrido una lesión en la zona del pubis. Mientras que Satriano, quien hubiese jugado el último partido ante India con el resto de los suplentes con una buena oportunidad para mostrarse, regresó a su club tras sufrir una inflamación en su rodilla.

Cabe recodar que tampoco estuvo a la orden para esta gira Agustín Canobbio (Fluminense), quien debió cumplir la sanción de la roja sufrida en la Copa del Mundo.

Dos partidos en noviembre y varios nombres en la vuelta

La próxima fecha FIFA se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos partidos por selección. La Celeste intentará jugarlos en territorio uruguayo, haciendo de local en Montevideo o en el interior.

De cara a esta instancia, la reserva de 46 jugadores que anunció el entrenador antes de seleccionar 26 para viajar a Asia puede dar pistas de qué otras variantes probará de cara a la próxima ventana.

Entre los que quedaron afuera de los primeros tres juegos se destaca una nueva generación con algunos de los campeones del mundo Sub 20 en 2023, que no tuvieron oportunidades con Bielsa: Sebastián Boselli (defensa - Getafe), Santiago Homenchenko (volante - Querétaro), Matías Abaldo (mediapunta - Independiente), Luciano Rodríguez (delantero - Cruzeiro) o Álvaro Rodríguez (delantero - Bournemouth) aguardan su chance para demostrar.

Álvaro Rodríguez en la selección de Uruguay.

Foto: Conmebol.

En el arco podrá seguir ensayando, porque Ignacio de Arruabarrena, de buen presente en el Arouca de Portugal o Sebastián Jaume, que ha tenido buenos rendimientos más allá de quedar empañado por los resultados colectivos de Albion. También fue la primera reserva para Alexander Barboza, el argentino nacionalizado uruguayo que hoy defiende a Palmeiras, y reconoció a Lucas Villalba con la reserva.

De los 26 que llevó a Asia, 21 fueron mundialistas (en parte por la exigencia contractual) por lo que se puede deducir que el cambio será paulatino. Cabe recordar que el contrato de Forlán con la selección mayor es hasta marzo, fecha en la que AUF deberá llevar a cabo su acto eleccionario.

