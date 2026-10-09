La selección planea su fecha FIFA de noviembre: cuándo se juega y posibles rivales para el Uruguay de Forlán

Tras el estreno de Diego Forlán con dos victorias y una derrota en la gira por Asia con Uruguay, la selección ya planea lo que será la próxima y última fecha FIFA del 2026. Esta se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos partidos para cada selección.

Existen dos escenarios latentes en este momento, a un mes exacto de que inicie la venta. Por un lado, se habló de la chance de intentar jugar los dos encuentros en territorio uruguayo, haciendo de local en Montevideo o en el interior del país, lo que llevaría a jugar con selecciones sudamericanas, algo similar a lo que hizo Argentina con Bolivia en esta última fecha de octubre-setiembre, aunque con la contrapartida de que se trata de rivales con los que se volverán a cruzar en las Eliminatorias para el Mundial 2030.

La otra opción, que fue adelantada por Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, tiene que ver con llevar los partidos a territorio europeo y ante una selección que Uruguay enfrentó en 2024.

"Se está buscando la posibilidad de jugar algún partido en La Coruña contra la selección de País Vasco, aunque económicamente no sé si le sirve a AUF, en este momento no podemos perder plata. Estamos buscando si podemos juntar dos partidos en Europa podría ser viable", explicó Manta el jueves por la noche en diálogo con De Fútbol Se Habla Así (DSports).

En marzo de 2024 y en ese momento a cargo de Marcelo Bielsa, la Celeste asumió un amistoso ante País Vasco que finalizó 1-1 con gol de Matías Vecino en el Estadio San Mamés del Athletic Bilbao.

El regreso a Uruguay

Jugadores de la selección de Uruguay celebran la goleada ante India. Foto: EFE.

Diego Forlán llegó el jueves por la mañana a Uruguay tras lo que fue la gira de la selección por Asia. "Feliz, como dije al principio de mi primer conferencia, un placer estar al frente de la selección uruguaya, tanto en la Sub 20 como en la mayor, la convivencia y la gira fue espectacular", expresó el entrenador al regreso de la fecha FIFA en la que se estrenó con dos victorias y una derrota.

Acerca de la consulta de debutar casualmente en el mismo país donde eligió retirarse de la selección como jugador, el entrenador dio su parecer ante el micrófono de La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes): "Me lo dijeron en una entrevista, no lo había asociado antes, justo en Japón que jugué dos años, a Corea fui bastante cuando jugábamos por la Champions de Asia y a India viajé bastante, fueron tres lugares donde estuve bastante", reconoció.