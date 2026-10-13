El resurgir del Cepillo González y otros revulsivos de Peñarol que fueron quedando relegados

Diego Aguirre repitió la fórmula. Peñarol perdía 0-1 con Progreso y no encontraba los caminos al gol, y mandó a la cancha al revulsivo que una semana atrás le dio los tres puntos contra Racing: Franco González.

Aquel día entró a los 88’, también por Leonel Jaime, y a los 89’ encaró hacia el área y asistió a Matías Arezo para el gol del triunfo. El domingo tuvo más margen: entró a los 77’, tuvo una apilada que definió cruzado desde el borde del área y acarició el palo, y a los 92’ recibió un centro pasado y la metió al medio para que Abel Hernández la empujara y sentenciara la igualdad.

Dos partidos y dos asistencias del Cepillo que valieron puntos importantes para seguir arriba en la Anual. Pero la estadística es mejor: dos asistencias en 21 minutos jugados en todo el Clausura. Las dos similares: pase al medio de zurda, su pierna menos hábil, a un goleador.

El mediapunta campeón del mundo Sub 20 con Uruguay en 2023, una de las figuras de aquel ya lejano certamen, jugó apenas 320’ en 14 partidos durante la temporada: la final de la Supercopa, cinco del Apertura, uno del Intermedio, dos por Libertadores, tres por Copa Uruguay y estos dos del Clausura. Solo dos veces fue titular (por Copa Uruguay y Apertura).

Pero es probable verlo más tiempo en cancha de ahora en más porque aprovechó las oportunidades y superó a otros del plantel en la consideración del entrenador que solían entrar como revulsivos.

Algunos por lesiones que los marginaron, como Luis Angulo o Gonzalo Gelini, otros porque les ha costado plasmar en el primer equipo las condiciones exhibidas en los entrenamientos o categorías inferiores, por ejemplo Stiven Muhlethaler.

Stiven Muhlethaler ante la marca de Patricio Pacífico en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

El juvenil de 20 años jugó nueve partidos del Apertura y uno por Libertadores, pero ninguno del Intermedio y solo 2’ de un solo partido del Clausura (D. Maldonado).

El extremo colombiano perdió su lugar en el 11 por una sucesión de lesiones, coincidentes con la vuelta de Javier Cabrera y la llegada de Jaime. Hace siete fechas que no juega por un desgarro muscular, pero ya se recuperó y está a la orden.

Luis Angulo se lleva la pelota ante la marca de Ezequiel Busquets. Foto: Estefanía Leal.

El argentino de Boca llegó dos días antes del clásico, tuvo minutos en ese y el siguiente partido, pero también se desgarró y hace seis fechas que no está disponible.

Gonzalo Gelini defendiendo la camiseta de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

El otro revulsivo que entra habitualmente desde el banco es Lucas Hernández: jugó ocho de 10 partidos del Clausura, ninguno de titular.