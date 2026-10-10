La crítica de Esperanza Pizarro tras no organizarse amistosos para la selección uruguaya y los argumentos de la AUF

Tras lo que fue la participación de la selección uruguaya en Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2025-26, la Celeste no tiene amistosos agendados para la fecha FIFA de octubre. Hecho que llevó a la crítica de una de las mejores futbolistas del combinado uruguayo como es Esperanza Pizarro.

Si se compara con el resto de los países que componen la Conmebol, solo Uruguay y Ecuador —que de todas maneras concentró de cara a lo que será en noviembre el repechaje al Mundial— no jugaran amistosos por la fecha FIFA de octubre. Los partidos que se arreglaron hasta el momento fueron: Brasil contra Argentina, Chile frente a Bolivia, Paraguay ante El Salvador, Venezuela contra Colombia y Perú ante Filipinas.

“9/10 Fueron convocadas para jugar/entrenar en esta fecha. Cada vez se agiganta más el haber sido semifinalistas de la Copa América compitiéndole a todos”, indicó la actual jugadora del Deportivo la Coruña en el fútbol español por medio de sus redes sociales.

9/10 Fueron convocadas para jugar/entrenar en esta fecha. Cada vez se agiganta más el haber sido semifinalistas de la Copa América compitiéndole a todos. 🤷🏼‍♀️ https://t.co/ooIPrLAOYb — Esperanza Pizarro (@Esperanzapi11) October 9, 2026

Pizarro hizo referencia a la histórica Copa América que llevó a cabo la Celeste que conduce técnicamente Ariel Longo en Ecuador, donde finalizó en el cuarto puesto. Uruguay acabó en el segundo puesto del Grupo A al empatar 2-2 con el combinado local, cayó 1-0 ante Argentina, venció 1-0 a Perú y derrotó 3-0 a Chile.

Eso llevó a que jugara las semifinales ante Brasil y ahí sucumbió por 5-1. En el partido por el tercer y cuarto puesto perdió 5-4 ante Argentina en la tanda de los penales tras haber igualado 2-2.

Los motivos que esgrimió la AUF

Ovación se contactó con Mariana Fernández, presidente de la Comisión del Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), para saber los motivos por los cuales la Celeste no va a tener amistosos en esta fecha FIFA de octubre. Y la directiva hizo referencia al desempeño de Uruguay en la Liga de Naciones.

“Después de los resultados obtenidos en la Liga de Naciones se ha vuelto complejo encontrar rival que desee realizar partidos, se trabajó y se sigue trabajando con rivales por encima y al momento no se han concretado”, puntualizó.

La Celeste quedó en la octava posición de nueve países que disputaron la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2025-26 —el torneo que sirvió de Eliminatorias para el Mundial 2027— con seis puntos gracias a una victoria, tres empates y cuatro derrotas.