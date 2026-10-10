Defensor Sporting 1-0 Cerro en vivo por el Torneo Clausura: Xavier Biscayzacú abre el marcador para el violeta

Defensor Sporting recibe a Cerro en el Luis Franzini, desde la hora 11:00, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo que dirige técnicamente Mauricio Larriera necesita los puntos para salir de la parte baja del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El albiceleste, por su parte, arriba al Parque Rodó tras una racha de cuatro encuentros sin poder ganar con un empate y tres derrotas. En ese sentido, el elenco que comanda Alejandro Cappuccio debe intentar pasar la página rápido para volver al triunfo y alejarse de los puestos de descenso a la Segunda División Profesional.

Primero tiempo

Nicolás Wunsch tenía la pelota, buscaba avanzar en el campo de juego, pero levantó la mirada, se tuvo confianza y sacó un buen disparo de media distancia en el minuto ocho. Sin embargo, el golero Yonathan Irrazábal respondió muy bien para evitar el primer gol de la mañana del sábado.

El dominio violeta era notorio. Contaba con la pelota, con las mejores intenciones ofensivas y por todo eso es que no se demoró el gol. Tras una buena trepada de Nicolás Wunsch por banda izquierda (sector en el que se hizo fuerte el equipo de Mauricio Larriera), levantó un centro rastrero y solo por el segundo palo apareció Xavier Biscayzacú para convertir el 1-0.

La primera situación serie de Cerro se dio en el minuto 24, tras un tiro de esquina la pelota le quedó a Damián Suárez, quien definió, pero su tiro salió al medio del arco y tapó sin muchos problemas Kevin Dawson.

El lateral Geanfranco Rodríguez se tuvo mucha confianza, avanzó de derecha a izquierda, se escapó de su marcador, disparó e Irrazábal voló de gran forma para tapar una pelota que tenía destino de gol en el minuto 37.

Defensor Sporting 1-0 Cerro

Hora: 11:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Geanfranco Rodríguez, Francisco Sorondo, Edgard Elizalde, Axel Frugone; Germán Barrios, Lucas de los Santos, Nicolás Wunsch; Lucas Agazzi, Brian Montenegro, Xavier Biscayzacú. DT: Mauricio Larriera.

Cerro: Yonathan Irrazábal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Alejo Macelli, Brahian Alemán; Cristian Barros, Emiliano Rodríguez, Pablo Nongoy. DT: Alejandro Cappuccio.

Goles: 16' Xavier Biscayzacú (D).

Amarillas: 11' Damián Suárez (C), 19' Xavier Biscayzacú (D), 22' Axel Frugone (D), 29' Brahian Alemán (C), 38' Emiliano Rodríguez (C).

